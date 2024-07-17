就在9月？Fed兩大咖都說快降息了

聯準會（Fed）理事沃勒和紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯17日不約而同表示，Fed降息腳步近了，只要通膨和勞動市場方面未發生重大意外，就會著手降息，但7月降息時候未到，顯示9月幾乎篤定會降息。路透

聯準會（Fed）理事沃勒和紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯17日不約而同表示，Fed降息 腳步近了，只要通膨和勞動市場方面未發生重大意外，就會著手降息。兩位重量級Fed官員發言，進一步強化Fed在9月啟動降息的機率。

沃勒在堪薩斯市Fed的一個場合中說：「我認為，目前的數據與達成軟著陸相符。未來兩個月，我將尋找數據支持這種看法。所以，儘管我不認為我們已經抵達最終目的地，我的確認為，我們更接近有理由調降政策利率 的時點。」

沃勒並表示，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）本月底集會時「不太可能」降利率，9月出手的可能性更高。

他並指出，未來可能發生三種情境：1.通膨數據進一步改善，合理化「在不遠的未來」降利率；2.通膨數據波動，但仍指向趨緩；3.通膨回升，迫使Fed緊縮貨幣政策立場。

三者當中，沃勒認為，第三種情境（通膨意外轉強）的可能性最低。

他說：「基於我相信前兩種情境發生的或然率最高，我相信，調降政策利率的時機愈來愈近了。」

沃勒的評論與威廉斯相呼應。身兼FOMC副主席的威廉斯在華爾街 日報17日刊出的專訪中表示，通膨數據「全部朝正確方向邁進，而且相當一致」，並且「與我們所期盼的通膨減緩趨勢更接近了」。

根據芝商所（CME）FedWatch網站，聯邦資金期貨交易員預期Fed將在9月啟動降息，然後在年底前至少再降一次。聯邦期貨合約價格目前暗示利率年終落點在4.62%，比目前水準大約低0.6個百分點。