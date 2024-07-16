多頭走勢擴至科技外 道指飆逾740點 1年多來最佳單日漲幅

道瓊工業指數升至新高。(路透)

道瓊工業指數升至新高，對即將降息 的希望導致多頭市場擴大到科技股之外。

道指飆742.76點或1.85%收4萬954.48點，創下新高，為2023年6月以來最佳單日漲幅。

史坦普500指數上漲35.98點或0.64%至5667.2點。那斯達克指數上漲36.77點或0.2%至1萬8509.34點；2024年至今的大贏家科技股基本上拖累了漲幅。

工業龍頭開拓重工上漲4.25%，為道指中漲幅第二大的股票，僅次於聯合健康保險。後者由於第2季業績優於預期，股價飆漲6.5%。

美國商銀和摩根史坦利的業績優於分析師預測，跟進牛市的金融類股上漲。美國商銀上漲5.3%，摩根史坦利上漲0.91%。

從大型科技股到小型股和周期性股票的輪動始於一周前，當時6月消費者物價指數(CPI)創下3年來最低的通膨率。被視為通膨已接近聯準會 2%目標的訊號，聯準會可能馬上開始降低利率。

根據CME FedWatch工具，交易員現在認為聯準會在9月降息的可能性為100%。降息被視為可提振小型股和工業股，這些股比現金充裕的大型科技股更依賴借貸成本；科技股一直受到圍繞人工智慧(AI)的樂觀情緒影響。

光是過去一周，羅素2000指數就上漲超過11%，而藍籌股道指則上漲4.28%。同期那指幾乎持平。

值得注意的是，AI寵兒輝達和軟體巨頭微軟分別下跌1.62%和0.98%，隨著市場其他公司起飛，過去一周跌幅進一步增加。

貝爾德(Baird)投資 策略師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示：「從大型科技股到小型股，再到普通股的輪動交易背後有很大的動力。」「這雖是一種輪動，但更像是市場上周期性較強的產業反彈，而不是對AI長期潛力的公投。」

零售銷售數據進一步證實了投資者的信念，即聯準會已經實現所謂的經濟軟著陸。6月零售銷售沒有變化，與預期的下跌相反。不包括汽車在內，6月銷售額成長0.4%，高於《道瓊》0.1%的一致預測。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示，這項數據「應該對市場有利」，「投資人更喜歡在經濟背景仍然穩固的情況下啟動聯準會寬鬆周期。」

FactSet數據顯示，16日紐約證券交易所(NYSE)交易的所有股票中有近77%的股票上漲，其中上漲股票2197支，下跌股571支。成交量的成長更加強勁，占所有交易股票近82%。觸及52周新高的股票數量為399支，而創新低股票僅有6支。

在那斯達克交易所，上漲股票幾乎達總數的70%，上漲股票數量與下跌股票數量分別為3013支和972支。上漲家數約占總體的79%，新高和新低股票分別為456支和43支。

然而，交易的股票總數仍然較少，NYSE綜合交易量約為過去30天平均交易量的70%，那納斯達克綜合交易量接近近期平均交易量的80%。

國際貨幣基金(IMF)警告，通膨上行風險增加，讓聯準會今年多次降息的前景受到質疑。

IMF在最新的《世界經濟展望》中表示，「全球通縮走勢正在放緩，預示著前進道路上將出現坎坷。」報告指出，2024年初美國通膨環比上升，使其在量化寬鬆路徑上落後於其他主要經濟體。

交易員正在加大對聯準會9月降息的押注。根據芝商所(CME Group)的 FedWatch工具，華爾街已消化9月18日會議上降息的可能性為100%。交易員還預計11月將再次降息。

蘋果、Nike和Lululemon等品牌要注意了。TD Cowen的一項調查結果顯示，過去一年，西方品牌在中國的受歡迎程度下降。該公司對2000名中國消費者進行了調查，其中25%的人對西方抱持著同樣的不滿情緒。

該公司在研究報告中寫道：「Nike、蘋果、星巴克、LVMH、雅詩蘭黛在中國消費者中品牌印象最好，但宏觀阻力和中國競爭的加劇造成了長期阻力。」

超過13%的受訪者表示對西方品牌的看法在過去一年中有所改善，而近62%的人表示看法沒有改變。年輕消費者和高收入消費者比較偏好西方品牌。

Cowen指出，調查同時也顯示中國消費者支出狀況很「穩定」。