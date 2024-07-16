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華為手機曾經的全球第一 2個季度就被美國「幹下來」

中國新聞組／即時報導
華為2023年8月推出Mate60系列新機，欲擺脫美國制裁所帶來的負面衝擊。（路透）
華為2023年8月推出Mate60系列新機，欲擺脫美國制裁所帶來的負面衝擊。（路透）

據上海第一財經報導，華為常務董事余承東15日晚間在一場網路直播中說，「過去五年，團隊經歷了最艱難的時期」。余承東說，「我這個團隊業務開不了工，曾經把手機市場份額做到全球第一，但兩個季度就被幹下來。幹下來之後一年的發貨量不到過去一個月，才2000多萬部」。

商務部於2019年5月15日宣布把華為及70家關聯企業列入「實體清單」，自此，若無美國政府批准，華為即無法自美國企業購買元器件。Google隨後宣布撤銷華為Android許可證，代表華為此後推出的新智慧型手機不能再預裝Google應用程式和Google Play服務，包括Google Play商店、Gmail和YouTube等。

余承東在15日網路直播中表示，「過去最差的月份都2000多萬台，好的月份3000多萬台，作為全球5G的領導者，連5G都沒有，我們的日子過得非常艱難，非常低落，我一直鼓勵團隊不要氣餒。」

他強調，「艱難的事情能讓團隊更加強壯，困難是堅強意志的磨刀石。」

不過，在華為於2023年8月突然推出搭載其自主研發的麒麟9000S晶片的Mate60系列新機後，似乎已經逐步扭轉此一困境。據快科技報導，截至2024年6月底，華為Mate 60系列全版本銷量已突破千萬大關。

市調機構TechInsights預測，2024年華為在中國的智慧型手機出貨量將超過5,000萬部，市占率將從2023年的12%大幅提高至2024年的19%，重新奪回中國市場榜首寶座。

華為 Google 智慧型手機

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