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美銀基金經理人月報：投資人繼續看漲股市 美優於歐

編譯任中原／綜合外電
由於預期聯準會（Fed）將於9月降息，且美國經濟將「軟著陸」，全球基金經理人仍看好股市表現，但對美股的看好度優於歐股。（路透）
由於預期聯準會（Fed）將於9月降息，且美國經濟將「軟著陸」，全球基金經理人仍看好股市表現，但對美股的看好度優於歐股。（路透）

美國銀行（BofA）公布每月全球基金經理人訪調報告指出，由於預期聯準會（Fed）將於9月降息，且美國經濟將「軟著陸」，因此經理人仍看好股市表現，但對美股的看好度優於歐股

不過，投資人對全球經濟成長的預期水準，卻出現2022年3月以來最大降幅，同時地緣衝突已取代通膨升高，成為頭號「尾部風險」。

這項訪調是在7月5-11日進行，共訪問209位經理人。報告指出，經理人持有的現金比率從上個月的4%，微升到4.1%，且變成「做多股市／做空債市」。

56%的受訪者預期Fed將於9月首次降息，84%的受訪者預期未來12個月至少將降息2碼。

經理人「加碼」（OW）股票的淨比率高達33%，「減碼」（UW）債券的淨比率為-9%；對美股的比重提高8個百分點，淨加碼比率為16%，是五個月來最高；對歐股比重則下降20個百分點，淨加碼比率只剩10%，是今年2月來最低，且是2022年7月來最大單月降幅。

其他較大幅度的部位調整包括對房地產投資信託（REITs）的淨減重比率達29%，是2009年來最高；公用事業股持股比率大幅提高20個百分點，且出現2009年2月以來首次「加重」，淨比率為2%；「做多科技七雄」的比率達71%，最為集中。

預測未來12個月全球經濟將走軟的受訪基金經理人淨比率，從6％大幅升高到27%，但經理人預測美國經濟將「軟著陸」的比率仍高達68%，而預測「不著陸」及「硬著陸」的比率分別為18%及11%，67％受訪者預測未來12個月經濟不會衰退。

26％的經理人表示頭號的「尾部風險」是地緣衝突；最擔心通膨升高的比率降到22%，退居次位；第三位則是美國衰退／硬著陸，占18%。

降息 歐股 投資

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