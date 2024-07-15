川普躲過暗殺 勝選機率大增 道指漲逾200點 再創新高

道瓊工業指數上漲，投資人押注對前總統川普的暗殺未遂將導致他和共和黨在11月大選中勝出機率大幅上漲。路透

道瓊工業指數上漲，投資 人押注對前總統川普 的暗殺未遂將導致他和共和黨在11月大選中勝出機率大幅上漲。

未來更友善的財政政策被認為將進一步刺激上周開始形成的多方漲勢。小型股和銀行股也走升。

道指上漲210.82點或0.53%至4萬211.72點。史坦普500指數上漲15.87點或0.28%至5631.22點。兩者盤中都觸及新高，道指也創下了歷史收盤紀錄。那斯達克指數上漲74.12點或0.4%至1萬8472.57點。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「好消息是，前總統川普的傷勢只有耳朵，他沒有被殺。」「因此，我認為市場將繼續保持其動能。」

共和黨全國代表大會在威斯康辛州密爾瓦基舉行；川普在全國民調中領先總統拜登。

Humana和聯合健康集團(UnitedHealth Group)均上漲。共和黨主政減少的成本壓力可能會讓保險公司受益。

羅素2000指數上漲1.8%，觸及2022年以來的最高水平，並連續第4個交易日上漲。高盛表示，川普連任可能有助於小型股跑贏大盤，理由是小型股在川普2016年獲勝後表現強勁。

高盛上季獲利超出分析師預期，股價上漲2.57%。SPDR S&P Banking ETF(KBE)和SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)均上漲超過2.6%。

隨著新一季到來，本周有40多家史指企業企業公布第2季財報，高盛就是其中之一。此外還有美國商銀、聯合航空和Netflix等家喻戶曉的個股。

除了企業業績之外，投資人還分析了聯準會主席鮑爾的言論。鮑爾表示聯準會不會等到通膨達到2%目標才降息 。他也表示，經濟不太可能出現硬著陸。

合眾銀行資產管理公司資本市場研究主管默茲表示：「我們已經非常接近聯準會的目標；看到他們需要的數據才能放心地降息。」「這就是市場心理中最重要的事情。」

貝萊德全球固定收益首席投資長里德表示，通膨數據的緩和為未來幾個月降息提供了理由，「我們正處於一個更像2019年的階段，非常非常接近正常。」

他表示，雖然不排除本月降息的可能性，但聯準會應該會在9月進行首次降息，「本月會在7月降息嗎？我認為可能性很低。這並非不可能。因為有些數據可以讓你做到這一點，換作是我就會這樣做。」「我認為他們會為9月降息做好準備。」

6月消費者物價指數較5月下降0.1%，年率為3%，接近3年多來的最低水準。

繼第2季獲利超出預期後，富國銀行仍看好摩根大通。

銀行分析師梅奧(Mike Mayo)在最新報告中表示：「摩根大通應該反映出『巨人總是勝出』的主題，因為預計持續的市占率上揚和營運效率的提升讓它成為防禦型最佳標的。」

梅奧還表示，「過去10年來，它在攻防兩端都表現出色；在優化業務的同時，在所有主要業務領域都獲得了市占率，與其他全球銀行相比，表現出穩定的盈利，並創建了『堡壘般的資產負債表』。」

然而，他補充說，令人沮喪的是，雖然摩根大通顯示出「一流」的業績，但管理層仍繼續「貶低」盈利、回報和股票。

摩根大通上漲2.48%，今年來已上漲22.07%。

Strategas首席投資策略師特倫納特(De Sena Trennert)表示，雖然第2季財報季對持續創出歷史新高的市場來說是一個「秀場」時刻，但至今的上漲「簡直令人嘆為觀止」。

他說，「投資人似乎只在10年期國債突破4.5%時才關心估值。」「由於債券市場目前處於平靜狀態，我們相信投資人將密切關注第2季收益，以確定市場是否會繼續上漲勢頭，或者喘口氣以鞏固其漲幅。」

德意志銀行首席美國股票和全球策略師查達(Binky Chadha)表示，輪轉交易可能是本財報季的關鍵，「進入財報季，我們認為整體獲利將相當不錯。因此，我們實際上認為史指EPS的整體成長將在11-13%之間。」「但我們認為最可能的是再低一級的水平，就是獲利成長的輪轉交易。」