川普遇槍擊無大礙 比特幣漲破6.2萬美元創兩周來新高

加密貨幣比特幣。路透

前總統川普 日前遇槍擊無大礙，使預料獲共和黨提名競選總統的他當選機率大增。受此消息激勵，曾獲川普支持的加密貨幣比特幣 ，今天盤中漲破6.2萬美元，創兩周以來新高。

路透報導，川普13日在賓州造勢現場躲過槍擊，僅右耳被子彈擦過。川普競選團隊表示，川普狀況良好，沒有大礙。

有投資人認為，這起攻擊事件讓川普重返白宮的可能性升高；看好川普勝選的加密貨幣交易活動有望在本周增加。

比特幣（Bitcoin）今天盤中勁揚8.6%至6萬2508美元，稍早更觸及兩周以來的高點6萬2698美元；今年來的累計漲幅達到47%。另一個加密貨幣乙太幣（Ether）也上漲6.8%至3322元美元。

美國共和黨今天起在威斯康辛州密爾瓦基舉行為期4天的全國代表大會，預計正式提名川普為總統候選人。川普之前砲轟民主黨試圖對加密貨幣領域加以規範。

在6月舉行的一場舊金山募款活動中，川普稱自己是加密貨幣的擁護者，但他尚未揭露計劃中的加密貨幣政策細節。

澳洲IG券商分析師西卡默爾（Tony Sycamore）表示，「川普確實已自我定位為加密貨幣支持者。隨著槍擊案推升川普重返白宮的機率，押注加密貨幣市場的行情肯定會大幅提升，比特幣的表現顯然絕對會是一枝獨秀」。

幣圈年度盛事、比特幣2024大會（Bitcoin 2024）預計7月27日在田納西州納許維爾（Nashville）召開，大會籌辦方上周指出，川普將會出席並且發表演說。