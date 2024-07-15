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川普遇襲歷劫歸來 美股道瓊早盤強漲272點

編譯陳律安／綜合外電
市場密切緊盯川普遇襲的後續效應，美股15日早盤全面大漲。(路透)
市場密切緊盯川普遇襲的後續效應，美股15日早盤全面大漲。(路透)

美股三大指數15日早盤全面上漲，道瓊工業指數和史坦普500指數均一度觸及新高，市場衡量前總統川普在造勢活動上遭暗殺未遂的後續效應，並迎接緊鑼密鼓的財報周。

道瓊工業指數早盤漲272點或0.7%、標普500指數漲0.4%、那斯達克指數漲0.5%、費城半導體指數漲0.5%、台積電ADR持平。

法國反壟斷機構15日證實，正對輝達（Nvidia）疑似涉及的反競爭行為展開調查，但不會立刻正式提告。輝達15日早盤小跌0.2%。

交易員正緊盯川普遭槍擊的最新進展，即使這有可能增添美國的政治亂象，但投資人也預期，這有望拉抬川普和共和黨在11月總統大選前的民調支持度。

CFRA Research首席投資策略師史托沃說：「好消息是川普的傷勢僅限於耳朵，並未身亡，因此我認為股市將延續上漲動能。」

共和黨全國代表大會將於今（15）日在威斯康辛州的密爾瓦基召開，川普說，將按造原定計畫出席，不因暴力威脅改變計畫。川普的社群媒體公司Truth Social早盤暴漲近44%。

投資人將焦點轉向企業財報，看能否為美股續寫新高增添柴火，包括美國銀行、聯合航空、Netflix都將於本周發布財報。高盛上季的營收、獲利均優於市場預期，激勵股價跳漲近1.5%。

川普 投資 輝達

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