全美530萬人跨性別 仍難被社會接納 面臨經濟困難

調查顯示，跨性別者很容易失業、貧困和缺乏家庭支持。（美聯社）

數百萬自認為跨性別 和非二元性別的美國人面臨著嚴峻經濟現實。研究和調查的證據非常明確：性別認同 與出生時性別不符的人比一般人更有可能經歷經濟困難。某些跨性別者認為自己是「非二元性別」，這意味著他們並不歸類於某一特定性別。

2022年的一項研究發現，這類人通常面臨著「較低的就業率、較低的家庭收入、較高的貧困率、更多的公共援助使用以及糧食不安全的可能性增加」。根據皮尤研究中心的數據，美國至少有530萬人被認定為跨性別或非二元性別，其數目相當於鳳凰城大都會區的人口。

經濟學家、研究人員和跨性別者自己都表示，「跨性別恐懼症」或對跨性別者的負面信念和態度是罪魁禍首。變性也可能要花費數萬美元，而且有充分證據表明，出櫃會對心理健康造成損害。

跨性別者和非二元性別人士的嚴峻經濟困境長期以來未被探索，即使近幾十年來已經有很多發現。

紐約市立大學研究生中心傑出心理學教授納達爾(Kevin Nadal)表示：「我們知道的是，自30或40年前開始收集跨性別者數據以來，他們就一直經歷如此多的經濟差距。 」

他說，「如果看到跨性別者會讓你感到不舒服，那是因為你之前和他們沒有太多接觸，或者因為你對性別有非常僵化的觀念。」皮尤研究中心也發現，大多數美國人認為一個人的性別在出生時就決定的，但大多傾向於保護他們免受歧視 。

由國家跨性別平等中心進行的美國跨性別調查將於今年稍後公布「前所未有」的9萬2329名受訪者的完整結果，這是自2015年上次調查以來的最新一次調查。初步調查顯示，這些人的生活和工作條件仍然存在著一如既往的艱難。

超過三分之一的受訪跨性別者表示正在經歷貧困；30%表示一生中至少曾經無家可歸過一次。受訪的跨性別失業率為18%，是目前全國失業率的四倍多。

人口普查局對調查當年2022年的單身貧窮線定在1萬4880美元。

家庭支持十分不足

經濟學家表示，家庭對個人財務健康起著至關重要的作用，即使是像在青春期或成年早期提供庇護這樣簡單的事情。對於跨性別者來說，這種安全網往往不存在。

加州大學洛杉磯分校威廉斯研究所公共政策資深學者赫爾曼說：「這很大程度上取決於你的人生如何開始。」「我們發現，被趕出家門或有過家庭拒絕經歷的跨性別者，更可能處於不穩定的經濟狀況。。」

美國房市多年來一直是出了名的艱難，租金上漲速度快於收入上漲，而且由於房貸利率仍然高得令人痛苦，房價最近飆升至歷史新高。根據realtor.com的一項調查，首購族通常需要家人的經濟援助才能購買房屋。

許多家長也幫忙支付高等教育費用。但研究顯示，對於大多數跨性別者和非二元性別者來說，情況並非如此。

職場中的不被尊重很常見

2020年，最高法院在一項具有里程碑意義的民權案件中裁定，禁止雇主歧視LGBTQ員工。美國最高法院審理的博斯托克訴克萊頓郡案件是全美3起類似案件的合併案。其中一件是史蒂芬斯(Aimee Stephens)，她於2013年在底特律附近郊區擔任殯葬承辦人時公開自己的跨性別女性身份。但在她告知雇主後不久後就被解雇，讓她提出訴訟。史蒂芬斯在最高法院做出裁決前一個月去世。

巴德學院經濟學教授馬泰爾表示：「跨性別者在職場受到聯邦法律的保護已有4年，但目前尚不清楚這種保護效果如何。」「跨性別者一生都面臨著羞辱；因此可以公平地說，勞動市場歧視是讓他們在生活中處於不利地位的一個因素。」

美國跨性別者調查的早期報告顯示，11%的受訪者表示，常因性別認同或表達而被開除、被迫辭職或被解雇。

跨性別者表示在工作中仍面臨不尊重的問題。跨性別者的一個常見問題是性別錯誤，或使用不反映其選擇的性別認同的術語來提及，這有時是偶然的，有時是故意的。

各州掀起一波反變性法案浪潮

全國各州議會正掀起歷史性的法案浪潮，打算禁止跨性別青年獲得性別肯定的醫療保健，並規範公立學校的課程，包括有關性別認同的討論。

根據美國公民自由聯盟的數據，去年各州立法者提出至少510項反LGBTQ法案，其中大部分州都是共和黨主政。這個數字創下了紀錄，幾乎是2022年推出類似法案數量的3倍。

根據《Trans Legislation Tracker》報導，今年以來已有40項反跨州法案簽署成為法律，此外還有8項法案已由州議會通過，但尚未被州長批准或否決。

雖然全美各地都面臨著經濟困難和敵對的政治形勢，但研究人員和跨性別者表示，做真實的自己是無價的。在最新的美國跨性別者調查中，壓倒性的94%受訪者表示，他們「在變性後，對自己的生活『更加滿意』或『更加滿意一點』」。