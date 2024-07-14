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川普遭暗殺未遂 如何影響金融市場？雷根遇刺有先例

編譯季晶晶／綜合外電
人們普遍認為槍擊案增加川普在秋季大選獲勝的機率。（路透）
人們普遍認為槍擊案增加川普在秋季大選獲勝的機率。（路透）

川普遇刺震撼全球，博弈市場增加對他勝選的押注，不過，資金並未出現湧入美國公債和黃金等典型避險資產的現象。

Truist公司聯席投資長兼首席策略師Keith Lerner說，川普遇刺「是可怕的事件」，但「純由市場角度看，不認為此事短期內會產生巨大影響」。

雖然博弈市場增加對川普秋季大選獲勝的押注，整體走勢與拜登在6月27日辯論表現不佳之後的走勢一致。

股市

道瓊引述分析師報導，標普500指數3月以來的表現，與賭盤和民調反映出來的川普勝選前景呈正相關。這似乎比較是受到對明確結果的渴望所驅動，而非政見的驅動。在3月之前，股市表現與拜登獲勝機率呈正相關。

今年股市出現的反彈在大選年很常見。2024年迄今，標普500指數上漲近18%，漲勢由大型科技股主導，周期性較強的道瓊工業指數以6.1%的漲幅落後。

投資人認為川普勝選整體上有利股市，他有望重新推動放鬆監管和延長企業減稅政策。

債市

與此同時，共和黨大選前景看好被認為是債市疲軟的催化劑，在6月的首場辯論之後，與價格走勢相反的公債殖利率飆升。川普重返白宮有望減稅並加徵關稅。

風險分析公司GeoQuant共同主管兼創辦人Mark Rosenberg表示：「鑒於人們普遍認為槍擊案增加川普勝選機率，我們很可能會看到公債殖利率跳漲，就像辯論結束後那樣。」他說，數據（儘管粗略）表明，期限較長公債的殖利率正與較高的美國政治風險正相關。

但有初步跡象顯示，債券投資人對美國國內政治動盪的敏感度正在提高。美國公債向來是資金避風港，如果緊張不安的投資人搶購公債，將壓低殖利率。

先例

投資人想參考前例，有人舉出1981年3月雷根總統上任不久遭到槍擊。那時消息一傳出，股市下跌，紐約證交所提前收盤。股市在接下來三周的表現相對平淡，公債殖利率起初跳漲，美元走強。哥本哈根Steno Research公司的Andreas Steno撰寫報告說：「我打賭，假設川普遇刺有任何影響，會是類似趨勢。」

與此同時，投資人也別忽視大選前幾個月的其他因素。Truist的Lerner說，「共和黨代表大會是本周焦點，現在關注度更高」，但距離真正大選還有近四個月，中間可能發生很多事，「預計近期更重要的市場驅動力仍將是經濟成長趨勢、通膨和企業盈利等因素」。

1981年3月美國總統雷根（圖）上任不久遭槍擊，他被特勤局幹員扶著上車。（美聯社...
1981年3月美國總統雷根（圖）上任不久遭槍擊，他被特勤局幹員扶著上車。（美聯社）
投資人認為川普勝選有利股市，而共和黨大選前景看好被認為是債市疲軟的催化劑。（路透...
投資人認為川普勝選有利股市，而共和黨大選前景看好被認為是債市疲軟的催化劑。（路透）

殖利率 川普 投資

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