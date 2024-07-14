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美股期指變動不大 川普遭槍擊後 金融市場以不變應變

編譯劉忠勇／綜合外電
川普遭殺擊未遂後，挺川普支持在賓州走上街頭對川普表示支持。（路透）
川普遭殺擊未遂後，挺川普支持在賓州走上街頭對川普表示支持。（路透）

前總統川普周六遇刺未遂後，升高他在11月美國總統選舉的勝算。美股期指周一變動不大。

史坦普500指數期貨周一在亞洲早盤交易變動不大。美元對大多數貨幣小幅上漲。比特幣在襲擊事件後突破了60,000美元。亞洲股市開盤走勢不一，澳大利亞和中國的期貨在週五上漲，而香港的期貨下跌。

正逢日本周一休市，美國債券在亞洲市場並無現金交易。美國公債期貨下跌，表明現金在倫敦開始時殖利率將上升。澳洲公債殖利率小幅下降，跟隨周五的美國公債走勢。

Wealthspire Advisors的 Oliver Pursche 說：「不反應或許是最明智的做法。市場會找到平衡點，並回到從投資角度看重要的事情上來，即經濟成長、貨幣和財政政策以及企業獲利。」

據PredictIt數據，隨著川普在賓州造勢會場右耳流血，叩高舉拳頭的不屈形象透過媒體廣傳，激勵支持者並贏得了更多同情，他再次當選美國總統的勝算也大增。因此，減稅、提高關稅和放鬆監管的押注進一步上升。

川普周日表示，不會讓這場暗殺阻撓他參加共和黨全國代表大會的計畫，他表示不會讓一個「槍手」改變他的行程。

多倫多道明銀行外匯和新興市場策略全球主管Mark McCormick說：「對我們來說，這個消息確實強化了川普領先的事實，我們仍然看好美元在下半年和2025年初的表現。」

川普突遭的未遂暗殺，奪走一切目光。陷入困境的拜登競選團隊如今操作空間有限。政治暴力的爆發阻礙了他為自己辯護的努力。事件也削弱了他當總統的一個核心前提，即他會恢復國家政治的正派和正常。

拜登如今希望在危機時刻發出團結的信息，從而引發選民的共鳴。拜登宣布為了讓全國人民團結起來他將於當地時間晚上8點罕見在橢圓形辦公室發表講話。

「美國沒有這種暴力的容身之地，」 拜登在白宮對記者說，「團結是最難以實現的目標，但現在沒有什麼比這更重要了。」

川普 拜登 殖利率

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