我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普副手選誰 柏根、萬斯、魯比歐？他也有機會

AT&T資料遭駭 客戶該如何自救？

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

編譯湯淑君／綜合外電
Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透
Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia）11日股價在「七大巨頭」科技股賣壓狂湧下重挫，12日止跌回升。投資人可安心了嗎？至少一位分析師認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。

MarketWatch報導。Benchmark分析師艾克里表示，本周稍早他主持一場輝達主管與投資人「爐邊談話」，讓他「更確信」輝達在AI產業的領導地位將保持下去，而且盈餘和營收在可見的未來成長幅度仍將超越預期。

分析師評估成長展望仍強

艾克里在研究報告中寫道：「最值得注意的是，該公司堅信，共同規劃的客戶需求仍會超出自己日益增強的充分供應能力，而且成長展望不受受到客戶內部自研晶片節奏的影響。在客戶逐漸擴大的資本支出預算範圍之內，應該容得下這兩種系統並存。」

輝達股價12日反彈1.4%，收在129.24美元，一掃11日暴跌5.6%、市值一口氣蒸發1,834億美元的陰霾。前一日這支AI晶片股連同「七大巨頭」其他成員都遭遇賣壓襲擊，總計這七支大型科技股當天市值合計失血5,980億美元，主要反映市場對聯準會（Fed）即將降息的預期升高，觸動資金輪動，七巨頭全遭下殺，並非輝達本身的問題。

艾克里重申給輝達股票「買進」評等，一如過去三年來的評價，並把目標股價從135美元提高到170美元，暗示可能比目前價位再漲31.5%。

提到輝達推出的新Blackwell晶片，艾克里說，這款新晶片已進入全能生產，在止於10月的會計年度第3季就可望看到第一批營收進帳。輝達第2季財報訂於8月中旬發布。

至於推出新Blackwell晶片恐導致「庫存消化期」、影響需求成長的顧慮，艾克里在報告中指出，輝達與客戶共同的長期規劃顯示，新系統可望獲「積極採用」到至少明年底。

另外，瑞銀分析師團隊也維持給輝達股票「買進」評價，並把目標股價從原先的120美元上調至150美元，理由是最近查訪供應鏈後，確認Blackwell機櫃規模系統「需求動能仍十分強勁」。

股價技術面隱憂尚待化解

周五反彈後，輝達目前股價比6月18日締造的135.58美元歷史新高低4.7%。今年來，該股已飆漲160.97%。

輝達周四遭遇劇烈賣壓，與股價收盤創新高後大幅拉回只隔了三個星期，就技術面而言令人憂慮。

在創新高後的第一個交易日（6月20日，19日美股休市），輝達盤中股價一度暴漲3.8%，終場卻翻黑，收跌3.5%；接下來又連跌兩個交易日，包括6月24日當天暴跌6.7%。

也就是說，輝達在一個月之內，單日股價跌幅超過5%的情況出現兩次。上回發生這種情況，是2022年12月22日跌7%，12月27日跌7.1%。

然而，輝達只要再來一次收盤創新高，就能化解任何技術面的顧慮。

輝達 晶片 AI

上一則

美股下周是否再創新高 可能要看台積電法說會表現

延伸閱讀

不讓輝達獨大 英特爾拚2027年前軟體營收10億美元

不讓輝達獨大 英特爾拚2027年前軟體營收10億美元
不讓輝達開發軟體獨大 英特爾拚2027年軟體營收達10億

不讓輝達開發軟體獨大 英特爾拚2027年軟體營收達10億
AMD宣布收購歐洲AI模型公司Silo 賣力縮小與輝達差距

AMD宣布收購歐洲AI模型公司Silo 賣力縮小與輝達差距
NVIDIA還能再漲近40%？有分析師目標價喊到180美元

NVIDIA還能再漲近40%？有分析師目標價喊到180美元

熱門新聞

方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
美國失業率已攀升，快要達到「薩姆規則」所說的衰退標準。 （路透）

美失業率攀升 薩姆規則曝接近敲響衰退警鐘

2024-07-08 08:20
以色列對哈瑪斯攻勢仍未停歇。（路透）

亞洲航運股為什麼又重挫？

2024-07-08 05:14
美國5月和4月非農業新增就業人數大幅下修，且6月失業率意外攀升，激勵美國2年期、10年期和30年期公債價格5日全面大漲，走向相反的殖利率則下滑。（路透）

就業降溫觸動美債殖利率全面下滑 專家建議趁Fed降息前鎖利

2024-07-06 07:29
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

2024-07-11 07:17
美超微創辦人梁見後、特斯拉創辦人馬斯克。翻攝自梁見後個人專頁

馬斯克買35萬個輝達 GPU 配備特斯拉xAI、最快近月上線

2024-07-08 15:16

超人氣

更多 >
賈伯斯遺孀出7千萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅

賈伯斯遺孀出7千萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅
陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…
當心看不見的隱藏熱量 麵條四理由「吃下肚比白飯胖」

當心看不見的隱藏熱量 麵條四理由「吃下肚比白飯胖」
4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺

4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺
飛機冒煙 舊金山班機旅客緊急逃生 原因是鋰電池過熱

飛機冒煙 舊金山班機旅客緊急逃生 原因是鋰電池過熱