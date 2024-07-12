漲勢擴及科技以外 道指重登4萬點 史指收復5600點

道瓊工業平均指數因家得寶(Home Depot)和開拓重工(Caterpillar)上漲而飆升。家得寶上漲1.69%，本周漲幅達7.27%。開拓重工上漲1.35%。美聯社

道瓊工業平均指數因家得寶(Home Depot)和開拓重工(Caterpillar)上漲而飆升，投資 人本周開始擁抱科技牛市領漲企業以外的一些股票。

道指上漲247.15點或0.62%至4萬.90點；盤中升至4萬257.24點的歷史新高，為5月底以來再次突破4萬點。家得寶上漲1.69%，本周漲幅達7.27%。開拓重工上漲1.35%。

史坦普500指數上漲30.81點或0.55%收5615.35點，在11日跌破後再次收復5600點水準。那斯達克指數上漲115.04點或0.63%收1萬8398.45點。

史指11日創下4月底以來最糟單日走勢，投資人在重大市場輪動中拋售了大型科技股，導致輝達下跌5.6%。然而，當天道指表現優於史指，在其他主要股指遭遇拋售期間小漲0.08%。12日投資人紛紛買進道指工業股，希望聯準會在9月降息 後通膨放緩。道指本周上漲1.6%，催化劑是11日的報告，顯示6月消費者物價指數(CPI)下降0.1%。

TradeStation全球市場策略主管羅素(David Russell)表示：「人工智慧(AI)領域的強勁成長故事令人矚目，但這並不是市場上唯一的故事。」「鮑爾本周的證詞和CPI報告提醒投資人，其他催化劑也可以提振其他類型的公司。對於像公用事業這樣的產業來說尤其如此，該產業在今年稍早時被視為AI關聯產業，現在可能會從降息中受益。」

羅素2000指數上漲1.09%，本周上漲5.39%，投資人認為整體經濟的所謂軟著陸將提振小型企業。

雖然對銀行第2季獲利反應不大，但市場仍出現反彈。摩根大通下跌1.21%，該行第2季營收因投資銀行費用上漲而高於華爾街 預期。花旗第2季營收和獲利均表現良好，但仍下跌1.81%。

富國銀行衡量銀行貸款獲利能力的關鍵指標淨利息收入第2季低於預期，股價下跌6.08%。

批發通膨數據略高於預期，但在11日更重要的CPI報告顯示通膨放緩後，華爾街基本上忽略了這個數據。

輝達反彈1.47%，投資人無法抗拒一些他們最喜歡的科技公司，即使這些公司前一天被拋售。

史指今年近18%的漲幅主要是由科技股帶動。2024年的科技業成長了33%，通訊服務成長26%。沒有其他主要產業類股的表現優於史指。

對於電動垂直升降載具(eVTOL)股票來說，這是美好的一周。即使今年至今這些股票仍處於虧損狀態，但在利多消息的推動下，Joby Aviation和Archer Aviation均創下近兩位數漲幅。

希望成為零排放支線空中計程車服務的Joby Aviation 11日表示，該公司已使用由氫燃料箱和燃料電池系統提供動力的原型電動飛機在加州完成了523英里的試飛。這個重要的里程碑有助其股價本吉上漲29.86%。

同時，Archer Aviation宣布與西南航空合作開發空中計程車服務；該公司上個月完成里程碑式的飛行測試。Archer股價本周上漲9.54%。

摩根史坦利分析師利瓦格(Kristine Liwag)在研究報告中寫道：「這些里程碑式的成就顯示，該產業繼續朝著認證和首次商業服務邁進。」並補充說，Joby和Archer似乎在該領域取得最大進展。

巴菲特旗下波克夏控股A股創下歷史新高收盤價，超過3月底創下的63萬4440美元的收盤紀錄。

FactSet數據顯示，紐約梅隆銀行第2季獲利超過華爾街預期，盤中觸及歷史新高64.93元，高於2022年2月創下的歷史最高紀錄。收盤價64.69元也創下歷史新高。

富國銀行分析師哈維表示，為了讓本周走勢被定性為輪動而不是反彈，需要對獲利有更好的預期。

他在給客戶的信中寫道：「如果股市因利空而停止下跌，就屬於『輪動』。」「目前我們仍然擔心財報，尤其是中小型股股。」

哈維表示，所謂的「大輪動」除了需要降低利率的預期之外，還需要獲利樂觀。雖然本周CPI有助降息，他仍在達美航空發布弱於預期的獲利後擔憂企業財務，「這是個超賣後的反彈，不是輪動。」