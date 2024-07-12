美6月PPI升幅溫和 證實9月降息機率更強

美國6月整體PPI比5月上升0.2%，若與去年同期相比則上升2.6%，皆高於市場預估。 美聯社

美國勞工部 12日公布，6月生產者物價指數（PPI）溫和上升，主要是受進、出口類相關產品的價格漲幅較大，以及服務業升幅超過產品類降幅影響；由於國內相關項目升幅溫和，進一步證實通膨已回歸到下降趨勢，也使聯準會 （Fed）9月降息 的可能性更強。

根據12日公布的數據，6月整體PPI比5月上升0.2%，高於預估的0.1%，及5月時的0%（原先公布的升幅為負0.2%）；若比去年同期上升2.6%，高於預估的2.3%，及5月時的2.2%升幅。

扣除能源及食品後的核心PPI，比5月上升0.4%，高於預估的0.2%，及5月時的0.3%（原先公布的升幅為0%）；比去年同期上升3%，高於預估的2.5%，及5月時的2.3%升幅。

但扣除能源、食品及貿易項目之後的雙核心PPI，卻明顯偏低，與5月持平，低於預估及5月時的0.2%升幅；比去年同期上升3.1%，升幅低於5月時的3.2%。這也顯示扣除這些變動幅度較大的項目後，通膨壓力已明顯降溫。

PPI偏高的另一項原因，是服務業上升0.6%，大於產品類0.5%的降幅。

由於Fed現在擔憂勞動市場走軟，使經濟學者及金融市場人士都賭Fed將於9月降息，且12月將再度降息。