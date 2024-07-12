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不讓輝達開發軟體獨大 英特爾拚2027年軟體營收達10億

編譯易起宇／綜合外電
英特爾技術長拉文格表示，公司累計軟體營收可望在2027年底前達到10億美元。 路透
英特爾技術長拉文格表示，公司累計軟體營收可望在2027年底前達到10億美元。 路透

英特爾（Intel）技術長拉文德（Greg Lavender）表示，公司推動發展軟體事業的成效卓越，軟體營收可望在2027年底前達到10億美元。為了不讓輝達（Nvidia）的軟體平台CUDA獨大，英特爾近年積極發展軟體事業。

拉文德接受路透訪問時說：「我的目標是讓軟體和開發者雲端訂閱營收達到10億美元。我認為我正順利朝向在2027年底前達成這個目標...也可能更快。」英特爾2023全年營收達540億美元。

拉文德2021年獲執行長基辛格從雲端運算公司VMware延攬，領導英特爾的軟體策略，當年英特爾的軟體收入超過1億美元，之後英特爾已收購三家軟體公司。

英特爾提供的軟體服務和工具琳瑯滿目，包括從雲端運算到人工智慧（AI）。拉文德說，他的策略是專注在提供AI、效能和安全服務，英特爾已在這三個領域都進行投資。

英特爾和超微（AMD）的AI處理器，目前對市場龍頭輝達尚無法造成什麼威脅，輝達去年掌握資料中心晶片市場83%市占率。

輝達的成功一部分與其軟體CUDA有關，這套軟體讓開發者離不開輝達晶片。法國反托辣斯監管機關已對生成式AI對CUDA的依賴發出擔憂，並傳出將對輝達的疑似反競爭行為提告。

拉文德表示，英特爾正在支援多項開放原始碼計畫，這些計畫旨在打造能驅動各種AI晶片的軟體和工具，預料未來幾個月就會有突破性發展。

英特爾已和高通、三星和安謀等公司組成UXL基金會，將開發一套開源軟體，讓程式碼能在無論使用何種晶片和硬體的機器上運行。

該公司也支援OpenAI領導的「Triton」計畫，旨在打造一套開源程式語言，以提高AI晶片間的程式碼效率。超微和Meta也支援這項計畫。

英特爾的現有繪圖處理器（GPU）已可運行Triton，下一代AI晶片也將繼續支援。拉文德說：「Triton將創造出公平競爭的環境。」

此外，拉文德也表示，英特爾正看到其即將推出的Gaudi 3晶片存在「大量需求」，他相信這將能助其在AI晶片市場上拿下亞軍位子。

為了不讓對手輝達的軟體平台CUDA獨大，英特爾近年積極發展軟體事業。 路透
為了不讓對手輝達的軟體平台CUDA獨大，英特爾近年積極發展軟體事業。 路透

AI 晶片 輝達

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