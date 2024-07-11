CPI創3年多新低 小型股受惠 史指那指觸高後收跌

投資人拋售包括輝達和Meta Platforms在內今年走高的大型科技股，史坦普500指數從歷史新高回落。路透

投資 人拋售包括輝達和Meta Platforms在內今年走高的大型科技股，史坦普500指數從歷史新高回落。催化劑是3年多來最低的消費者物價指數(CPI)，這將導致利率下降，讓投資人紛紛買進小型股和房屋相關股票。

史指下跌49.37點或0.88%收5584.54點，從盤中觸及的高點回落。那斯達克指數早盤觸及新高，收跌364.04點或1.95%收1萬8283.41點，主受輝達下跌5.57%的拖累。道瓊工業指數上漲32.39點或0.08%收3萬9753.75點。

小型股羅素2000指數上漲3.57%，因投資人在通膨數據公布後期望聯準會在9月降息 且經濟軟著陸。

Calamos Investments投資組合專家庫西克(Joseph Cusick)表示：「長期以來，這個市場不再是分裂的市場，而是一個一面倒的市場，而且參與者太少。」「市場一直非常自滿，隱含波動率處於低位，實際波動率僅為個位數，這是逆向投資人的危險信號。」「低於預期的CPI刺激了這個市場；現在，讓我們看看收益會如何。」

房屋相關股票如家得寶(Home Depot)和D.R.Horton上揚，因預期較低的利率能夠重新點燃停滯不前的房市。開拓重工等工業股也收漲。

6月CPI較5月下降0.1%，年率降至3%。《道瓊》調查的經濟學家之前預計月增率為0.1%，年增率為3.1%。不包括食品和能源的核心CPI年率成長3.3%，也低於經濟學家的預期。

由於交易員提高了降息押注，美國公債殖利率 在CPI數據公布後下跌。

根據CME FedWatch工具，在CPI數據發布後，聯邦基金期貨交易9月降息的可能性升至約93%。交易員仍認為聯準會在本月稍後會議上保持不變。

Bleakley Financial Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)表示：「今天的市場走勢反映出我們已將所知的前幾支股票與其他股票之間的距離拉開了多遠。」「如果市場上有一個領域需要降息，那麼由於資本成本較高，中小型企業遭受的損失最大。」

在最新的通膨數據顯示聯準會可能很快降息後，投資人預計更多史指將因而受惠。今年少數大型股領漲市場的現象正給史指帶來壓力。

貝爾德投資策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示，「在略顯鴿派的鮑爾推動下，CPI發揮正面效應，利率大幅下降，並且存在某種輪轉交易。」「但市場太過集中於大型科技股的問題在於，輪轉交易可能看起來像是表面上的負面影響。」

Wolfe Research技術分析師金斯伯格(Rob Ginsberg)在開盤前寫信給客戶，未平倉看跌期權和看漲期權的5日滾動移動平均比率「已達到極度自滿的程度」，「上次出現這種情形是在去年7月。」

Wolfe觀察到的另一個反向訊號是史指相對強弱指標(RSI)，10日收在80以上，這是過去25年來第5次。那指RSI同日也收在80以上。

隨著投資人重新燃起對風險較高股票的興趣，iShares Biotechnology ETF(IBB)交易觸及2022年1月以來的多年新高，為2月以來首見。IBB上漲2.36%，其中Verona Pharma上漲18.35%；4D Molecular上漲11.12%；Maravai上漲11.4%。利用人工智慧發現癌症和其他疾病的新療法的Relay Therapeutics上漲11.02%。

大型生技股也表現積極，Moderna上漲4.58%，Iqvia上漲3.52%，吉利德科學(Gilead Sciences)上漲1.77%。

生技公司、尤其是處於臨床階段的生技公司，非常依賴債務。因此，當利率較低時，它們往往表現得更好。

在今天上漲後，IBB今年至今已上漲4.19%，其中大部分漲勢來自過去一個月。本月該基金已上漲逾5%。