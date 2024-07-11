我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航波音客機 佛州起飛前爆胎狂冒煙 180人緊急下機

回到加州？英國前首相蘇納克 動向掀熱議

「Fed傳聲筒」解讀鮑爾兩天國會證詞：Fed降息門檻降低了

編譯簡國帆／綜合外電
Fed主席鮑爾重申，對通膨持續降至2%的前景還沒有充分信心，但未必要先等到通膨率降至2%目標值才降息。(歐新社)
Fed主席鮑爾重申，對通膨持續降至2%的前景還沒有充分信心，但未必要先等到通膨率降至2%目標值才降息。(歐新社)

美國聯準會（Fed）主席鮑爾10日重申，對通膨持續降至2%的前景還沒有充分信心，但未必要先等到通膨率降至2%目標值才降息。有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）解讀鮑爾兩天的國會證詞認為，鮑爾是在傳遞降息門檻降低的訊號。

鮑爾10日出席聯邦眾議院的聽證會時重申，最近的物價數據已顯示「溫和的進一步進展」，還需要「更多良好數據」，以強化Fed認為通膨能持續回落至2%目標的信心，「我確實（對通膨降溫）有一些信心」，「問題在於，我們對通膨持續向2%滑落有充分信心了嗎？我還沒準備好這麼說」。

他避免傳遞出降息時機的強烈訊號，但強調決策官員面臨太快或太慢採取行動的風險，Fed未必會等待通膨率降至2%目標值時，才會降息，「你不會想等通膨一直降到2%」，「如果你等那麼久，那可能就會等太久了，因為通膨將下滑至遠低於2%（的水準），這是我們不樂見的」。

鮑爾也說，Fed會在各方條件都準備好時降息，政治行事曆並非考量因素，淡化9月降息可能會被視為11月總統大選前政治表態的憂慮。他表示，Fed縮減負債表的工作還有「長路要走」，因此會繼續縮表。

WSJ記者蒂米羅斯解讀，相較於鮑爾3月在國會聽證會的發言，他本周也是在為降息預期鋪陳，只是態度更加審慎，背後的降息論據也更強。鮑爾指出，勞動市場降溫意味著高通膨的潛在來源已減弱，且暗示不樂見就業市場進一步減弱。

鮑爾10日表示，確保通膨回落到2%目標、又要防止裁員人數激增，這兩者之間的平衡「是讓我輾轉難眠的頭號大事」，「試圖最能達成平衡的決定，是我在凌晨時分思考的事情」。

許多資深Fed觀察家認為，鮑爾的最新言論值得關注，因暗示降息門檻可能比幾個月前降低了。曾任Fed理事的LH Meyer公司總裁梅爾表示，「風向已經改變」，鮑爾雖謹慎地避免預先承諾未來的政策舉動，卻也暗示他認為「通膨已重返正軌」，勞動市場「正處於不必要的放緩邊緣」。

鮑爾 降息 華爾街

上一則

中國CPI微增 通縮風險尚未消退 專家：內需疲軟 衝擊經濟

延伸閱讀

CRE迫使回購轉趨保守 地區銀行財報成焦點

CRE迫使回購轉趨保守 地區銀行財報成焦點
鮑爾釋出2個鴿派訊息 市場解讀為Fed降息鋪路

鮑爾釋出2個鴿派訊息 市場解讀為Fed降息鋪路
Fed主席鮑爾：不需等到通膨低於2%才降息

Fed主席鮑爾：不需等到通膨低於2%才降息
鮑爾參院發言四平八穩 暗暗釋出兩鴿派訊號

鮑爾參院發言四平八穩 暗暗釋出兩鴿派訊號

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資公司創辦人執行長伍德。路透

「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股

2024-07-03 13:09
DataTrek Research共同創辦人柯拉斯認為，「黑天鵝」不全是壞的，繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）就是好的黑天鵝，讓眼明手快的投資人收割豐厚的獲利果實。路透

NVIDIA是超美「黑天鵝」…專家教2招 抓「飛天鵝」獲利

2024-07-04 10:29
美國失業率已攀升，快要達到「薩姆規則」所說的衰退標準。 （路透）

美失業率攀升 薩姆規則曝接近敲響衰退警鐘

2024-07-08 08:20
以色列對哈瑪斯攻勢仍未停歇。（路透）

亞洲航運股為什麼又重挫？

2024-07-08 05:14
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，已躋身美股市值前三名，但就賺錢能力而論，輝達目前只在史坦普500成分股中排名第五。（路透）

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

2024-07-03 07:12
美國5月和4月非農業新增就業人數大幅下修，且6月失業率意外攀升，激勵美國2年期、10年期和30年期公債價格5日全面大漲，走向相反的殖利率則下滑。（路透）

就業降溫觸動美債殖利率全面下滑 專家建議趁Fed降息前鎖利

2024-07-06 07:29

超人氣

更多 >
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
研究顯示：每日服用綜合維他命無助於延年益壽

研究顯示：每日服用綜合維他命無助於延年益壽