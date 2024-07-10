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晶片股再發威 史指連7漲 首登5600點

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晶片股再發威 史指連7漲 首登5600點

財經新聞組編譯張大仁 / 綜合整理
由於半導體股大幅上漲帶動市場走高，史坦普500指數攀升至新高，首次站上5600點。路透
由於半導體股大幅上漲帶動市場走高，史坦普500指數攀升至新高，首次站上5600點。路透

由於半導體股大幅上漲帶動市場走高，史坦普500指數攀升至新高，首次站上5600點。

史指上漲56.93點或1.02%收5633.91點，連續第7個交易日上漲。那斯達克指數上漲218.16點或1.18%收1萬8647.45點，也創下歷史新高。這是史指在2024年創下的第37次收盤紀錄，也是以科技股為主的那指的第27次。道瓊工業指數上漲429.39點或1.09%收3萬9721.36點。

晶片股是最大的贏家。台積電上漲3.51%，該公司4至6月營收超出華爾街預期。同行晶片公司高通上漲0.81%，博通上漲0.66%。人工智慧寵兒輝達上漲2.7%。

投資人正等待11日發布的6月消費者物價指數(CPI)報告的最新通膨數據。該數據是在聯準會主席鮑爾9日和10日發表評論後發布的，激發了投資人對下半年降息的希望。

Certuity投資長威爾許(Scott Welch)表示：「有些東西看來有點泡沫，但目前還沒有跡象顯示大型科技公司的獲利無法支持這些估值。」「重要的是要記住：7到10支股票占史指市值的30%到40%，一旦出現任何下滑，都會產生放大效應。」

《道瓊》調查的經濟學家預計CPI將月增0.1%，年增3.1%。不包括能源和食品價格的核心CPI預計將較上月上漲0.2%，較去年同期上漲3.4%。生產者物價指數(PPI)定於12日發布。

BMO資本市場首席投資策略師貝爾斯基(Brian Belski)看好Spotify，因為音樂串流服務今年將取得領先地位。

他表示，Spotify是「串流界的首要品牌，在音樂和串流媒體方面擁有比蘋果更好的產品」。Redburn將Spotify評級調降至出售，並表示雖其營運動能「令人印象深刻」，但市場普遍預測該公司成長過度。Spotify今年來上漲61.54%。

貝爾斯基青睞的其他股票包括星巴克和 First Citizen Bancshares。

《彭博》報導Alphabet延後收購HubSpot後，這家行銷軟體開發商下跌12.12%。

知情人士表示，雖然Alphabet和HubSpot今年稍早曾進行過談判，但雙方「尚未就盡職調查進行詳細討論」。

自4月《路透》報導谷歌母公司正與顧問討論對HubSpot提出收購要約之後，有關兩家公司之間潛在交易的報導一直在醞釀之中。

蘋果上漲1.88%，使得這家iPhone製造商連續第7天創下收盤紀錄，為2012年3月以來首見。

該股過去一個月上漲20%，跑贏特斯拉以外的所有「七巨頭」股票。該公司也重新奪回市值最高公司的地位。

富國銀行投資研究所投資長克榮克(Darrell Cronk)表示，雖然史指升至歷史新高，但市場廣度仍然疲軟。

他指出，史指高於200日移動均線的成分股數量創2024年新低。對他來說，這意味著市場中存在一些問題，這些問題被少數股票推動指數上漲至歷史新高所掩蓋，「這裡的廣度再次變得非常狹窄。」

這位投資主管表示，目前工業、材料和醫療保健等領域具有價值。並指能源是目前最受青睞的產業。

富國銀行表示，美超微電腦可能會在8月初發布第4財季財報之前發布積極的公告，可能會給投資人帶來好消息，讓投資人在該伺服器公司第3季營收低於預期後抱有期待。

分析師雷克斯(Aaron Rakers)在報告中表示：「有跡象顯示一些大規模GPU需求，例如xAI的超級電腦、Meta、特斯拉等，加上公司直接液體冷卻(DLC)機架規模產品的大量部署日益受到重視，我們認為投資人情緒已在發布公告前提前反映上行。」

Super Micro今年來上漲215.28%，分析師將該公司吹捧為人工智慧公司潛在霸主。該股本周上漲約6.4%。

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