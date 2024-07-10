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研究：巴黎奧運提升法國經濟 政局是成長主要變數

中央社巴黎9日綜合外電報導
法國國家統計及經濟研究局（Insee）今天表示，受惠於巴黎奧運的提振，法國本季經濟成長預料將會增加0.3個百分點。路透
法國國家統計及經濟研究局（Insee）今天表示，受惠於巴黎奧運的提振，法國本季經濟成長預料將會增加0.3個百分點。路透

法國國家統計及經濟研究局（Insee）今天表示，受惠於巴黎奧運的提振，法國本季經濟成長預料將會增加0.3個百分點；在此同時，政局的變動將是影響法國經濟成長的重要因素。

法新社報導，Insee在一份標題為「國內生產毛額、巴黎奧運、未知數」（GDP, the Games, Unknowns）的報告中指出，7至9月季度國內生產毛額增加的主要原因將是「觀光業的增長」，以及奧運門票銷售、轉播權利金與廣告收入。

Insee接著表示，因為奧運帶來的一次性效益在賽事結束後就會消退，預計今年最後一季國內生產毛額將會下降0.1個百分比，這個假設來自2012年倫敦奧運前後的觀察。

根據Insee估計，英國2012年第3季經濟成長增加0.2至0.3個百分點，整體成長率達到1.0%。

Insee說：「倫敦和巴黎都是有著發達經濟、重要觀光地區、成熟基礎建設的歐洲城市。」

Insee補充：「巴黎奧運和2016年的里約熱內盧奧運、或2021年疫情期間的東京奧運相比，彼此之間的相關性顯然較低。」

Insee報告指出，法國第3季國內生產毛額預計增加0.5%，今年全年預計成長1.1%。報告同時說，本月7日國會選舉帶來的政治不穩定，也將對經濟造成影響。

在國民議會（National Assembly）分裂成左派、中間派和極右派且三方皆不過半的情況下，下一屆內閣的組成與政綱仍是未知數。

Insee資深研究員盧謝（Dorian Roucher）在記者會上表示，針對經濟成長的預測，「法國政局當然是一項重大的影響因素」。

巴黎奧運 觀光 疫情

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