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首見 特斯拉美國市占上季跌破五成

編譯陳苓／綜合外電
特斯拉上季在美國電動車市占跌破50%，為歷來首見。 (歐新社)
特斯拉上季在美國電動車市占跌破50%，為歷來首見。 (歐新社)

特斯拉股價連十天攀高，收復今年所有失土之際，根據數據，特斯拉上季在美國電動車市占跌破50%，為歷來首見。

紐約時報報導，研究公司Cox Automotive表示，特斯拉第2季在美國電動車的銷售比重為49.7%，低於去年同期的59.3%，顯示該公司的市場遭到通用汽車（GM）、福特、現代、起亞等分食。Cox指出，這也是特斯拉單季市占首次低於50%。

報導稱，上述數據為特斯拉逐漸失去電動車市主導地位的最新跡象。該公司2012年發布Model S，一手打造出這個市場。在此之前，美國賣出的電動車少之又少。

整體而言，美國第2季電動車銷售年增11.3%，增幅雖然不及去年同期的40%以上，但顯示消費者需求依舊強健。上季美國民眾購入或租賃逾33萬輛電動車和電車輕型卡車，占該季所有租售新車的8%。

幾年前特斯拉的競爭對手寥寥可數，但如今傳統車廠爭相推出續航力追平、或超越特斯拉的車款。美國汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation）的報告表示，美國上市的電動車車款超過100款。供給和車款種類增加，促使車價下跌。

Cox主管史崔提說，激烈競爭帶來持續的價格壓力，有助電動車的普及率緩慢走升。

電動車 特斯拉 紐約時報

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