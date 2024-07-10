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iPhone 16將登場 美銀點名鴻海立訊等4供應鏈大放異彩

記者林宸誼／即時報導
美國銀行看好鴻海、工業富聯、立訊精密與比亞迪電子4家供應鏈，將隨著iPhone 16系列推出大放異彩。圖為上海蘋果旗艦店。記者林宸誼／攝影
美國銀行看好鴻海、工業富聯、立訊精密與比亞迪電子4家供應鏈，將隨著iPhone 16系列推出大放異彩。圖為上海蘋果旗艦店。記者林宸誼／攝影

蘋果即將於9月發表iPhone 16系列，美國銀行預計今年下半年iPhone 16系列的庫存量在9,000萬至1億支之間，高於去年的9,000萬支，依過往經驗，蘋果供應鏈股價在產品發布前通常跑贏大盤，因此看好鴻海、工業富聯、立訊精密與比亞迪電子4家供應鏈，將隨著i16推出大放異彩。

CNBC報導指出，美銀分析師在一份研究報告中指出，隨著智慧手機需求趨於穩定，對蘋果供應鏈持樂觀態度，預計材料設計的變化和人工智慧功能將在未來2到3年內推動更可持續的上升周期。

參考過去的周期，美銀分析師指出蘋果供應鏈上的股票「在產品發佈前通常跑贏大盤」，而它們在發佈後的表現「取決於產品規格/定價與共識、出貨量以及對明年新款iPhone的預期」。

而在蘋果供應鏈上，美銀特別看好鴻海、工業富聯、立訊精密與比亞迪電子4家。

首先在鴻海部分，美銀表示，鴻海是全球最大的電子製造商，穩固的iPhone更換周期和規格升級應該有助於在2025到2026年獲得更好的銷售、收益。

鴻海股價雖然今年迄今上漲近116%，但美銀仍將鴻海的目標價從200元上調至260元。

其次是鴻海集團旗下工業富聯，美銀指出，工業富聯生產iPhone手機殼，隨著2025年至2026年iPhone出貨周期的改善，對外殼的需求增加，這家總部位於大陸的設計和製造巨頭將獲得強勁的獲利率。

分析師指出，將工業富聯2024到2026年的收益上調2%到6%，原因是iPhone外殼銷售可能更好，人工智慧伺服器貢獻強勁。美銀將工業富聯未來12個月目標價調至人民幣33元。

美銀指出，立訊精密是iPhone周期走強的「主要受益者」，因為立訊精密在各種iPhone元件，像是聲學、觸覺、無線充電、電纜連接器、頂部/背面模組、LCP天線等高曝光率，以及iPhone組裝的持續市佔增長，預計2024年、2025年

的市佔分為26%、30%。

美銀預計立訊精精的收益將在2025年至2026年間增長3%，原因是銷售可能更好，iPhone 組裝市佔將持續增長。美銀將目標價上調至人民幣39至46元。

至於比亞迪將從iPhone外殼業務的整合中獲益，美銀指出，比亞迪盈利能力將隨著自動化率提高、良率提高）而逐步提高，將該公司2025到2026年的盈利預期上調了2%，以「反映出iPhone銷量可能更好，汽車擴張強勁，以及與人工智慧相關的貢獻（伺服器、機器人）不斷上升」。

由汽車巨頭比亞迪控股的比亞迪電子的股份在香港交易所上市，將目標價訂為港幣42元。

iPhone 鴻海 供應鏈

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