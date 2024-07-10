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難兄難弟如何變龍兄虎弟？蘋果、特斯拉股價翻揚有玄機

編譯湯淑君／綜合外電
特斯拉4月時股價表現還慘不忍睹，近來則強勁反撲，已連續十個交易日上漲。路透
特斯拉4月時股價表現還慘不忍睹，近來則強勁反撲，已連續十個交易日上漲。路透

特斯拉和蘋果4月時股價表現還慘不忍睹，眼看所謂美股「七雄」就要被兩隻狗熊給拖垮。不料，這對難兄難弟竟搖身變成龍兄虎弟，近來股價強勁反撲。

道瓊社報導，特斯拉股價已連續十個交易日上漲，漲勢早一步發動的蘋果市值則超越3.5兆美元。

這本身已經很厲害，更令人驚異的是，科技雙雄股價強勁反彈，竟發生在這公司銷售減緩的時刻。特斯拉和蘋果都將在未來數周公布止於6月一季的財報。

蘋果、特斯拉翻揚  凸顯AI熱潮從硬體股延燒至AI軟體受惠股  

巴隆周刊（Barron's）指出，使蘋果和特斯拉股票吸引人的原因，不在於目前的銷售成績如何。吸引投資人的是，人工智慧（AI）有潛力為這兩家公司未來的營收錦上添花。若果真如此，那將顯示AI的助益將強力擴散開來，從硬體製造商如AI晶片大廠輝達（Nvidia），蔓延至其他因軟體改良而受惠的公司。

當然，不論是特斯拉或蘋果，此刻都無法說AI已經強化其資產負債表。這一點讓一些分析師感到不安。畢竟特斯拉目前的預期本益比大約是88倍，蘋果也有32倍，都是兩家公司很久沒見到的高評價。

但投資人此刻買進特斯拉股票，想必也不是因為更樂觀看待電動車前景， 而是因為他們期待執行長馬斯克能再一次把某種「射月」點子轉化為壯觀的成果。馬斯克最近推文說，他旗下的xAI公司自製晶片或許對甲骨文（Oracle）是壞消息，但那顯示馬斯克關注的焦點何在。市場期盼，AI方面的進展將會讓特斯拉也沾到好處。

同理，蘋果投資人之前擔心這個iPhone製造商是否已錯過AI列車。但執行長庫克卯盡全力驅散那些疑慮。目前為止，看來足以發揮效果。

諸如貝萊德等基金管理公司預期，環繞著AI的興奮之情將擴散至其他個股與類股。蘋果和特斯拉最近股價走勢脫疲翻醒，似乎顯示AI熱潮已開始擴散開來，而且這只是開端。

AI 特斯拉 馬斯克

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