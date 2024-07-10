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瑞銀：2028年台灣百萬富翁人數將增47% 在56國中居冠

編譯陳苓／綜合外電
瑞銀預測，台灣百萬富豪人數將從去年的79萬人，到2028年大增47%至116萬人，增幅在調查的56個市場中居冠。 美聯社
瑞銀預測，台灣百萬富豪人數將從去年的79萬人，到2028年大增47%至116萬人，增幅在調查的56個市場中居冠。 美聯社

瑞銀在2024年全球財富報告中預測，台灣「百萬富豪」人數將從去年的79萬人，到2028年大增47%至116萬人，增幅在報告中居冠。主要是人工智慧（AI）熱潮，帶動台灣半導體業蓬勃發展，而且台灣經濟也受惠於富豪移入。

根據這份報告，2023年全台有79萬人的身價超過100萬美元，而民眾的平均財富約為30.2萬美元，在56國中高居第16名。至於去年台灣民眾財富的中位數則為11萬美元。這份報告總計研究56個市場。

另外，土耳其的百萬富豪人數，估計到2028年將增43%，升幅在報告中排名第二。哈薩克排第三、升幅達37%。印尼排第四，升幅為32%。日本排第五，升幅為28%。

報告指出，美國仍將是全球百萬富豪最多的國家，2028年將增至2,540萬人。瑞士則是全球人均財富最多的國家，每人資產接近71萬美元。

瑞銀並表示，由於75歲以上人口掌握世界約五分之一資產，估計未來30年內，超過83兆美元的財富將傳承給下一代。與此同時，財富流動性將提高，更多人脫貧，在財富階梯向上移動。

瑞銀預估，2028年世界將近三分之一的百萬富豪，將出自新興市場。而且幾乎所有國家的百萬富豪人數都會增加，唯有英國除外。

哈薩克 新興市場 土耳其

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