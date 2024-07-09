鮑爾暗示減少利率限制 史指那指續創新高

在聯準會主席鮑爾警告長期維持高利率的危險之後，史坦普500指數攀升至新高。路透

在聯準會主席鮑爾 警告長期維持高利率的危險之後，史坦普500指數攀升至新高。

史指小漲4.13點或0.07%至5576.98點，創今年以來第36次收盤紀錄。那斯達克指數上漲25.55點或0.14%收1萬8429.29 點，收盤也創歷史新高。兩個指數盤中都觸及歷史新高。道瓊工業指數下跌52.82點或0.13%收3萬9291.97點。

鮑爾表示，長期維持高利率可能會帶來經濟進一步成長的風險，似乎暗示正在考慮採取較少限制的立場。

他在貨幣政策半年更新中表示，「減少政策限制太晚或太少可能會過度削弱經濟活動和就業。」「更多利多數據將強化對通膨持續向2%邁進的信心。」

鮑爾本周將繼續在國會作證，10日將在眾議院金融服務委員會作證。關鍵通膨數據將在本周稍後公布，6月消費者物價指數(CPI)將於11日公布，生產者物價指數(PPI)將於12日公布。

TradeStation全球市場策略主管羅素(David Russell)表示：「勞動市場一直在疲軟，鮑爾開始關注這個問題。」「他知道政策是限制性的，並且在通膨方面已經取得進展。這可能為今年稍後的『鮑爾看跌期權』奠定基礎。」

KeyBanc將晶片製造商輝達目標價調升至180元，該股上漲2.22%，相當於較8日收盤價上漲40%。

然而，市場廣度不足限制了史指的漲幅。麥當勞和微軟分別下跌0.81%和1.44%。

Pernas Research聯合創始人佩納思(Deiya Pernas)在談到史指創下新高時表示：「史指一直受到人工智慧(AI )順風車的少數科技領漲企業推動，而其他市場則明顯落後。」「鑑於AI的蓬勃發展，預計這股趨勢將在中短期內持續下去。」

富國銀行資深全球市場策略師薩馬納表示，股市走勢過度超前。

他在最新報告中指出，史指從4月19日的低點到7月1日飆升了10.5%，「受到與AI相關的成長型股票類別日益縮小的推動，而史指的等權版本同期較2019年上漲2.46%」。

薩馬納表示：「我們認為，市場領先地位狹窄和加速上行的結合，使得史指很容易令人失望，從而導致回跌。」

道指表現不佳很大程度是由於Salesforce的拖累。這家企業軟體公司下跌1.77%。道指中唯一下跌超過2%的個股是化工股道氏，該股對道指的影響遠小於Salesforce。

今年至今，Salesforce已下跌1.44%。

雅寶(Albemarle)下跌8.75%，分析師認為，由於鋰價疲軟，這家礦業巨頭的財測面臨風險。

Baird將Albemarle的目標價調降43元至每股127元，相當於較8日收盤價99.15元還有28%的上漲空間。奧本海默 將其目標價下修10元至188元，暗示還有80%的上漲空間。

以勞許(Colin Rusch)為首的奧本海默分析師在報告中向客戶表示：「隨著6月鋰價重新回落，現貨價格下跌超過10%，我們認為雅寶有可能再次下修目標價。」Baird分析師也認為這家鋰礦巨頭的財測存在風險。

雖然下修了雅寶的目標價，Baird和奧本海默仍維持該公司相當於買入的評級。分析師認為，由於雅寶在電動車電池的關鍵材料鋰礦開採領域的主導地位，其長期機會是穩固的。

Baird分析師卡洛(Ben Kallo)在報告中告訴客戶：「我們繼續看好電動車和雅寶市場領先地位的長期機會。」

巴克萊銀行(Barclays)的數據顯示，雖然非必需消費品環境總體具有韌性，但今年截至6月底的支出仍較去年同期下降7%。

分析師格拉索(Josh Grasso)在最新研究報告中寫道：「有跡象顯示，整個消費領域都在轉向更注重價值的選擇。」

他強調了泳池支出的疲軟。2021年泳池支出比上年增加近40%，但去年降至負水平。格表索表示，2024年泳池支出將年減5%以上。

話雖如此，他補充說，即使過去兩年支出有所下降，但泳池支出的總體水平仍高於新冠疫情前和2020年的水平。