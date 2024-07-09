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背靠華為 賽力斯汽車終於賺錢了

記者林茂仁／即時報導
背靠華為的賽力斯集團終於賺錢了。圖為華為問界M5汽車。(新華社)
背靠華為的賽力斯集團終於賺錢了。圖為華為問界M5汽車。(新華社)

背靠華為的賽力斯集團終於賺錢了，賽力斯9日公布2024年上半年度業績預告指出，公司預計2024年上半年度營收人民幣639億元到660億元，年增479%到498%；預計2024年上半年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣13.9億元到17億元，與去年同期的虧損13.4億元相比轉虧為盈。

針對業績好轉，賽力斯表示，上半年公司超額完成倍增計畫，產品結構向上明顯，上半年公司位列中國市場豪華品牌銷量第六名。公司堅定軟體定義汽車，堅持跨界融合，堅持技術創新、成本貢獻的經營方針，新質生產力引領公司經營質量不斷提升，利稅增長、盈利能力持續向好。

銷量資料顯示，賽力斯新能源汽車今年6月銷量達4.41萬輛，年增372%；今年1-6月，賽力斯新能源汽車累計銷量超過20萬輛，年增348%。

值得注意的是，日前，賽力斯宣布擬以人民幣25億元收購華為持有的問界商標及相關專利。7月2日晚間，賽力斯公告稱，公司控股子公司賽力斯汽車公司擬收購華為技術公司及其關聯方持有的已註冊或申請中的919項問界等系列文字和圖形商標，以及44項相關外觀設計專利，收購價款合計25億元。

賽力斯方面強調，本次交易不影響雙方聯合業務的開展，雙方將進一步深化合作關係。基於產品與品牌市場認知的一致性，本次交易相關標的資產將專用于雙方聯合業務。

AITO問界品牌汽車已經成為賽力斯的重要增長點。據賽力斯方面資料，AITO問界全系6月單月交付突破4萬，達到4.28萬輛，創歷史新高，較去年同期的5,668輛大增654%。2024年1-6月，AITO問界累計交付量為10萬輛。

華為 利潤

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