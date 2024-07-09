沒投資輝達錯了嗎？「英國巴菲特」解釋是這個原因

「英國巴菲特」史密斯（Terry Smith）又要出面解釋為何他沒有投資股市寵兒輝達（Nvidia）。路透

「英國巴菲特」史密斯（Terry Smith）管理的基金，績效再度不如大盤，迫使他又要出面解釋為何他沒有投資 股市寵兒輝達 （Nvidia）。

財星（Fortune）報導，史密斯是規模250億美元的Fundsmith股票投資組合的操盤手，這檔基金今年上半年上漲9%，表現不如MSCI世界指數的12.7%；史密斯用這項指數當作衡量績效的基準。Fundsmith去年全年的績效，也落後MSCI世界指數4.4個百分點。

跟去年12月一樣，Fundsmith這回還是沒買輝達股票，而這家公司過去12個月來就飆漲兩倍，但始終沒有出現在史密斯的投資組合。

史密斯聲稱，MSCI指數的強勁表現大多集中在美國五大科技巨頭，輝達確實名列其中，但他的基金也持有這五檔股票中的三檔，分別是蘋果、臉書母公司Meta、微軟。

他說，「我們一股輝達都沒有，我們尚未說服自己相信這家公司的前景，會如我們想的那樣是可預測的。沒有這檔股票，或讓這五檔股票的部位達到至少有指數權重那麼多，就很難實現優於大盤的表現」。

會有人拿史密斯和巴菲特相比，是因為他先前用類似於「奧馬哈先知」的選股方式，繳出亮麗的績效表現；這個方式就是聚焦長期持有，預期股票的潛在基本價值將隨著時間過去而帶來回報。

這個策略涉及避免那些較容易短期大幅上漲的股票，就史密斯看來，這也包含了輝達。

史密斯把他投資組合表現遜於大盤，歸咎於中國國內經濟的需求下滑。L'Oreal和Nike今年來股價均下跌，對Fundsmith的表現造成打擊。

史密斯說，寵物 主人減少帶毛小孩看獸醫，也是Fundsmith績效只有個位數增幅的原因之一，因為Idexx Labs是他今年上半年持股中表現第二差的公司，這家總部位於美國的公司，製作協助獸醫的工具和設計技術。

Idexx Labs在2020年3月到2021年6月的頂峰期間，股價飆漲近兩倍。自疫情高峰以來養寵物的人變少，加上物價上揚打擊需求，導致該公司股價下跌，今年迄今就跌了11%。