我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美失業率攀升 薩姆規則曝接近敲響衰退警鐘

俄空襲烏至少29死 兒童醫院被毀 人民徒手挖救

ASML執行長：中國積極擴產舊世代晶片 因應買家需求

編譯任中原／綜合外電
艾司摩爾（ASML）執行長富凱接受德國媒體訪問時表示，這個世界需要中國製造的的成熟製程晶片。（ 路透）
艾司摩爾（ASML）執行長富凱接受德國媒體訪問時表示，這個世界需要中國製造的的成熟製程晶片。（ 路透）

荷蘭晶片製造設備巨擘艾司摩爾公司（ASML）執行長富凱（Christophe Fouquet）表示，中國晶片廠商正積極投資擴產舊世代晶片，以應德國汽車業等買家的需要。

由於美國等國家管制先進科技對中國出口，使中國廠商擴張產能以生產舊世代晶片，令西方國家擔憂這類晶片在長期間可能發生供給過剩問題。歐盟執委會已開始訪談艾司摩爾等公司，詢問他們對中國晶片製造廠商投資「老式」晶片產能的看法。

富凱接受德國「商報」（Handelsblatt）訪問時表示，「特別是汽車業，包括一家德國車廠，需要大量以更簡單且耳熟能詳的科技，所製造出來的晶片」。

富凱指出，全球對這類晶片的需求正急劇增加，但製造這類晶片並不是很賺錢，且西方廠商的投資也不夠。他表示，「歐洲甚至無法滿足本身一半的需求」。

據SEMI集團估計，2025年中國的晶片製造廠商的產能將增加14%，比世界其他國家快一倍以上，達到每月生產1010萬枚晶圓，約占全球總產量的三分之一。

福克表示，「如果有人無論基於何種原因，想要延緩此一勢頭，則必須有替代方案。阻止某人生產你所需要的東西，根本毫無意義」。

晶片 投資 德國

上一則

美失業率攀升 薩姆規則曝接近敲響衰退警鐘

下一則

美股早盤漲逾200點 投資人聚焦本周將發布的CPI

延伸閱讀

不只台積電 ASML股價衝破1000歐元大關

不只台積電 ASML股價衝破1000歐元大關
ASML前執行長：意識形態之爭 美中晶片戰恐延續數十年

ASML前執行長：意識形態之爭 美中晶片戰恐延續數十年
輝達等爭取產能 台積3奈米添大單

輝達等爭取產能 台積3奈米添大單
華為創新AI發展 不依賴先進晶片

華為創新AI發展 不依賴先進晶片

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資公司創辦人執行長伍德。路透

「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股

2024-07-03 13:09
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，已躋身美股市值前三名，但就賺錢能力而論，輝達目前只在史坦普500成分股中排名第五。（路透）

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

2024-07-03 07:12
DataTrek Research共同創辦人柯拉斯認為，「黑天鵝」不全是壞的，繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）就是好的黑天鵝，讓眼明手快的投資人收割豐厚的獲利果實。路透

NVIDIA是超美「黑天鵝」…專家教2招 抓「飛天鵝」獲利

2024-07-04 10:29
美股3日開盤但提前3小時收盤，4日適逢獨立紀念日休市，周五恢復正常。（路透）

美獨立紀念日美股休市…前一天提前收盤 7月5日恢復正常

2024-07-03 04:53
美國5月和4月非農業新增就業人數大幅下修，且6月失業率意外攀升，激勵美國2年期、10年期和30年期公債價格5日全面大漲，走向相反的殖利率則下滑。（路透）

就業降溫觸動美債殖利率全面下滑 專家建議趁Fed降息前鎖利

2024-07-06 07:29
特斯拉已連續七個交易日上漲，幾乎收復今年來的失土，執行長馬斯克也再度成為全球首富。(美聯社)

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

2024-07-04 02:22

超人氣

更多 >
2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
美國跟想像的不一樣 中國女留學生曝「被顛覆3大認知」

美國跟想像的不一樣 中國女留學生曝「被顛覆3大認知」
祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權
16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇