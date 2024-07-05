就業報告重燃降息期望 史指創今年第34次新高

由於最新就業報告重新點燃了聯準會降息的希望，史坦普500指數收盤創下歷史新高。美聯社

由於最新就業報告重新點燃了聯準會降息 的希望，史坦普500指數收盤創下歷史新高。

史指上漲30.17點或0.54%收5567.19點；那斯達克指數上漲164.46點或0.9%收1萬8352.76點。這兩個指數盤中皆創歷史新高，史指創下2024年第34次收盤新高。道瓊工業指數上揚67.87點或0.17%至3萬9375.87點。

史指今年漲幅已增至16.7%，過去5周有4周出現上漲，因為投資 人押注今年稍後的任何經濟疲軟都將導致聯準會降息。那指今年至今上漲22.3%。

盤前公布的重要勞動數據顯示，6月非農業就業人數增加20.6萬人，但失業率上升至4.1%。經濟學家預計失業率將穩定在4%。

由於預期失業率上升將刺激聯準會在今年稍晚降息，美國公債殖利率 下跌。根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具，投資人加大了對9月降息的押注，降息25個基點的可能性從一周前的64%增至約77%。

信安資產管理公司首席全球策略師沙赫(Seema Shah)表示：「一方面，前幾個月的下修和失業率的上升增加了聯準會9月降息的可能性，債券市場肯定對此感到高興。」「但這些數據不禁引發人們對美國經濟走向的擔憂。大量經濟數據都顯示經濟疲軟，今天的報告進一步證實了這個情況。」

特斯拉上漲2.08%，本周漲幅高達約27%，蘋果上漲2.16%，創下歷史新高。華爾街罕見地將輝達評級下調，聲稱該晶片製造商的上漲空間有限，導致該公司下跌1.91%。但該股本周仍上漲1.9%。

三大股指本周均上漲。那指上漲3.5%，史指上漲近2%。道指表現不佳，上漲近0.7%。4日因獨立紀念日休市。

G Squared Private Wealth投資長格林(Victoria Greene)表示，亞馬遜多元化的細分市場和投資可能使該公司能夠加入著名的3兆元市值俱樂部。與蘋果、微軟和輝達等公司並列。

她說，「這不僅僅是零售業，而是AWS(亞馬遜網路服務)，這是一個獲利率更高的業務，未來5年內它們的獲利率可能會達到40%。」「我很看好它們繼續經營現有業務，並繼續發展越來越快的收入成長業務。我認為未來5年將成為3兆元俱樂部。」

2024年來亞馬遜股價已上漲33.4%。

摩根大通將高調進入財報季。隨著假期縮短的本周結束，這家全球性銀行上漲1.4%；過去一個月上漲約3.82%，今年上漲19.01%。摩根大通將於7月12日成為首批公布第2季業績的大型企業之一。

其他主要銀行股本周也表現良好。高盛上漲2.5%。然而，金融SPDR特選產業基金(XLF)僅上漲0.9%。

摩根大通認為Constellation Brands在本周稍早遭遇拋售後可能會復甦並上漲。分析師特薛拉(Andrea Teixeira)在報告中寫道，「鑑於美國酒精飲料消費的長期趨勢，包括高端化和法定飲酒年齡的西語裔消費者的更快增加，以及Modelo Especial和新興品牌的進一步分銷通路，我們認為該公司核心啤酒的長期收入成長目標將可達成。」

特薛拉還談到對該公司葡萄酒和烈酒部門相關的擔憂，這些擔憂加劇了部分股票拋售；她表示，隨著獲利率的增加和公司「提升投資組合」，這種情況將隨著時間過去而改善。

蘋果本周上漲4.89%，有助提振了史指和那指本周創下歷史新高。

根據截至3日的證券備案和VerityData彙編的訊息，輝達執行長黃仁勳在6月28日和7月1日出售了價值5965萬元的股票。他是依據10b5-1交易計畫進行銷售的。該計畫為企業高管未來出售其股票設定了預訂價格和時間。