「Fed傳聲筒」：7月FOMC例會可能激辯9月降息與否

美國6月非農就業人口略高於預期，但市場更關注4月和5月數據大幅下修，加上6月失業率意外攀升至4.1%，都給美國勞動市場動能減緩平添新證據，也強化聯準會（Fed）9月可望降息的預期。路透

美國6月非農就業 人口大增20.6萬人，略高於市場預期的20萬人，但分析師指出，最引起市場注意的焦點是4月和5月就業成長數字大幅下修，加上失業率意外攀升至4.1%，都給美國勞動市場動能減緩平添新證據，也強化聯準會（Fed）降息 在望的預期，期貨交易員如今預期9月降息機率增至77.6%。

4、5月就業數據大幅下修最吸睛

嘉信理財金融研究中心（SCFR）首席固定收益策略師瓊絲在社群平台X上推文說：「6月非農就業新增人數稍稍高於預期，但4月和5月數據大幅下修才是大新聞。就業市場正減緩。」

美國5月新增就業人數下修5.4萬人，從原先公布的27.2萬人下修至21.8萬人；4月數據從16.5萬人下修至10.8萬人，一口氣下調5.7萬人。

根據芝商所（CME）FedWatch網站，6月就業報告發布後，聯邦資金期貨交易員如今預期，9月前至少降息一次的機率從74.3%升到77.6%；年底前Fed都不會降息的機率則從4.3%降至3.8%。

7月FOMC例會可望激辯9月該不該降息

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯指出，周五的就業報告顯示6月聘僱數據紮實，加上美國勞動市場第2季逐漸降溫，可能導致Fed利率 決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在下次貨幣政策會議（7月30日至31日舉行）中，更激烈辯論9月例會（9月17日至18日）該不該降息。

蒂米羅斯說，6月就業報告內容沒什麼能嚇得Fed官員急忙降息，所以7月降利率的選項不在檯面上。不過，最新數據顯示勞動市場持續從緊繃轉鬆弛，一如Fed所料。

他認為，一些Fed官員終究會表明，並不樂見勞動市場進一步減弱。其他人可能反駁說，通膨減緩進展仍不夠多，所以降息時機未到。

蒂米羅斯說，多位官員可能認為談7月降息，言之過早。所以下周出爐的報告如果顯示通膨溫和，可能強化Fed鴿派人士支持9月降息的論點。

Fed的政策辯論有慣性，因為決策官員渴望明確表達他們的決定。因此，貨幣政策會議的焦點除了本次會議的結果外，下次會議應該怎麼做也同等重要。

蒂米羅斯的結論是：7月會議的核心焦點，將是FOMC應不應該表示對9月降息持開放態度，以及該如何傳達這個訊息。