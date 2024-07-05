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美債殖利率下滑 美股周線可望收紅

編譯吳孟真／綜合外電
美股三大指數早盤漲跌互見，但整體而言周線可望收紅。路透
美股三大指數早盤漲跌互見，但整體而言周線可望收紅。路透

美國今（5）日公布的數據顯示勞動市場持續降溫，預示聯準會（Fed）提前降息的機率升高。美股三大指數早盤漲跌互見，但整體而言周線可望收紅。

美債殖利率5日早盤全面急降，2年期殖利率一度降至4.631%，是4月1日以來最低，10年期殖利率一度跌到4.3%。

道瓊工業指數早盤跌30點，或0.1%；史坦普500指數漲0.1%；那斯達克綜合指數漲0.36%；費城半導體指數漲0.6%；台積電ADR開高後回平盤波動。輝達（Nvidia）3日收盤大漲4.6%後，5日早盤回吐部分漲幅，一度跌逾2%。

那指和史坦普500指數本周至今分別漲逾2.5%和1.4%，3日也紛紛創下盤中新高；道瓊遠遠落後，本周僅漲0.5%。

美國6月非農就業人口增加20.6萬人，少於5月修正後的21.8萬人，但略高於市場預估的20萬人。失業率繼5月意外上升至4.0%後，6月失業率再升0.1個百分點至4.1%，高於預估，也是2021年10月以來最高。6月民間部門就業增加13.6萬人，低於預估的16萬人增量。

特斯拉2日公布優於預期的第2季交車量後，股價連續第七天上漲；自4月觸及15個月低點後，至今已強漲72.5%，幾乎收復今年來的失土，過去三個月累計走揚45.6%，漲幅超越輝達（NVIDIA）同期的42.8%。5日早盤短暫下跌，但隨即回彈逾1%。

最大加密貨幣比特幣5日一度大跌8.1%至53,602.01美元，連跌第四天，並跌到今年2月來低點；乙太幣、瑞波幣和艾達幣等規模較小加密幣的跌幅更大，有些甚至超過10%。整體加密貨幣市場市值更在一天之內就蒸發了逾1,700億美元。

美國失業率持續上升，對考量降息時機的Fed而言，是矛盾的現象。一些人士認為，根據薩姆規則（Sahm rule），這可能是衰退將臨的警訊。

信安資產管理公司（Principal Asset Management）首席全球策略師夏阿（Seema Shah）說，「這兩個月的數據一方面提高Fed 9月降息的機率」，「但同時間也引發外界對美國經濟的憂慮，因為數據整體而言指向經濟放緩，今天的也不例外」。

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