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馬斯克私訪梁見後 為美超微「液冷」而來？答案揭曉

記者吳康瑋／台北即時報導
美超微創辦人梁見後、特斯拉創辦人伊隆．馬斯克。擷取自梁見後社群平台
美超微創辦人梁見後、特斯拉創辦人伊隆．馬斯克。擷取自梁見後社群平台

伺服器和儲存供應大廠美超微（Supermicro）創辦人梁見後近日在社交平台帳號中，張貼自己頭上戴著一頂白色工程安全帽，笑著在伺服器機房與特斯拉（Tesla）創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）會面的合影，並對其將「液冷導入大型AI資料中心」致上感謝。美超微業務開發經理Max Boyd 4日透露，團隊擁有大規模提供「最新液冷解決方案」的能力，甚至連社群平台《X》這種龐大規模，都只需短短幾周就能完成部署，而這也是馬斯克採用的關鍵。

據悉，曾多次榮獲全球首富頭銜的特斯拉（Tesla）執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）日前在社群平台《X》中透露，將委由美國PC大廠戴爾（Dell）與美超微通力合作，為旗下最新創辦的公司《xAI 》持有的超級電腦來組裝伺服器機櫃。而梁見後也於自己的《X》帳號發文，感謝馬斯克為大型AI資料中心導入液體冷卻（liquid cooling）技術，並直言，此舉不僅提升AI伺服器效能，同時也保護環境「將能為地球保護200億顆樹」。

事實上，馬斯克於上個月就曾對媒體透露，自己計畫採購高達30萬顆輝達（NVIDIA）Blackwell架構「B200」的AI繪圖處理器（GPU），以提升聊天機器人「Grok」的表現。而此時梁見後張貼兩人的合影以及有關「液冷」產品成功導入的留言，而這些資訊在外界的眼中，則解讀成團隊向市場透露「美超微液冷再獲大單」的一種暗示，不過公司對外界預估的相關數字及相關評論一向不回應，因此真相仍有待釐清。

隨著梁見後貼出與馬斯可的合影及留下貼文後，市場上也吸引大批網友點入按讚，而美超微業務開發高管Alex Yuan也跳出喊話，並透露「DLC 液冷硬體/軟體整合解決方案」將是數據中心下一波 AI/ML 部署的答案。他強調，透過該方案將能確實的讓採用美超微的客戶，成功節省下更多的電力和總擁有成本，並且還能藉此來維持AI（人工智慧）的創新發展所需，及更確實的保護所生活的這顆地球。

美超微電腦。記者吳康瑋／攝影
美超微電腦。記者吳康瑋／攝影

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