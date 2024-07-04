我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛時精選╱手機當電子保母 家長飲鴆止渴

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

編譯簡國帆／綜合外電
特斯拉已連續七個交易日上漲，幾乎收復今年來的失土，執行長馬斯克也再度成為全球首富。(美聯社)
特斯拉已連續七個交易日上漲，幾乎收復今年來的失土，執行長馬斯克也再度成為全球首富。(美聯社)

特斯拉在公布優於預期的第2季交車量後，股價大漲，已幾乎收復今年來的失土，市值也重返美國前十名，達成這個睽違四年的里程碑，執行長馬斯克也再度成為全球首富。

彭博資訊數據顯示，特斯拉股價3日收盤大漲6.5%至246.39美元，市值增至7,375.3億美元，在標普500指數成分企業排名第十。

特斯拉已連續七個交易日上漲，市值在這段期間暴增1,993億美元，帶動馬斯克財富擴增近300億美元，擠下亞馬遜創辦人貝佐斯，重返全球首富寶座。

特斯拉股價在4月22日觸及15個月低點以來，已強漲72.5%，過去三個月來累計走揚45.6%，漲幅超越美國人工智慧（AI）晶片大咖輝達（NVIDIA）同期的42.8%，今年來累計跌幅縮小到0.8%。

華爾街對特斯拉交車量的正面評論，也助攻特斯拉漲勢。Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，隨著特斯拉降價措施已成過去，全球電動車需求回穩，尤其是中國大陸，他認為特斯拉未來幾季有望達成全年交車200萬輛。他給予特斯拉買進評等，並調高目標價，從275美元上調至300美元。

CFRA分析師尼爾森（Garrett Nelson） 也給予買進評等與上修目標價，從230美元拉高到250美元。

不過，Guggenheim分析師猶希柯認為，特斯拉上季交車量下滑5%其實不算好，把股價大漲歸因於能源貯存部署創紀錄，而非汽車銷量。他給予特斯拉股票賣出評等，目標價134美元。

特斯拉將於今年稍後公布上季財報，華爾街預估每股盈餘60美分，由於上季交車量沒有想像中差、且能源貯存表現優於預期，將更容易符合、或超越市場預期。

接著特斯拉將在8月8日舉行自駕計程車活動，Baird分析師卡羅（Ben Kallo）指出，目前特斯拉的收費、允行時間、支付給駕駛的相關成本都還不得而知，預料該公司在活動前都不會揭露這些細節。

特斯拉 華爾街 馬斯克

上一則

人行引導 人民幣跌至8個月低點 策略師：預期持續走低

下一則

路透訪調策略師預估 歐元年底前將走強 日圓看升6.5%

延伸閱讀

比亞迪2024銷量將贏特斯拉 今年估賣千萬輛

比亞迪2024銷量將贏特斯拉 今年估賣千萬輛
合抗特斯拉和比亞迪？本田與日產考慮聯手開發軟體和充電樁

合抗特斯拉和比亞迪？本田與日產考慮聯手開發軟體和充電樁
「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股

「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股
市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

熱門新聞

一名亞馬遜送貨員在丹佛的一棟公寓樓停留時舉起包裹。(美聯社)

WSJ：亞馬遜保電商龍頭地位 要從中國直接進貨廉價商品

2024-06-27 08:57
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，已躋身美股市值前三名，但就賺錢能力而論，輝達目前只在史坦普500成分股中排名第五。（路透）

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

2024-07-03 07:12
有「女股神」之稱的方舟投資公司創辦人執行長伍德。路透

「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股

2024-07-03 13:09
微軟、Google、英特爾、Sony等科技巨擘，均支持「全光網路」。（路透）

AI太耗電 微軟、Google等大咖押寶「全光網路」 目標2030前上路

2024-06-25 08:14
美國公債殖利率第2季震盪起伏，4月下旬一度升抵4.7%後拉回，季末時大致重返略高於3月底的水準，連續第二季攀升。（路透）

PCE通膨降溫 為何美債殖利率仍收高？與3因素有關

2024-06-29 18:08
英國新創公司Nyobolt所開發的最新電動車電池，不用五分鐘就可充電到八成滿。(美聯社)

英國Nyobolt新款電動車 充電「不到5分鐘」就有80%

2024-06-28 20:47

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害