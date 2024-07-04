特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

特斯拉已連續七個交易日上漲，幾乎收復今年來的失土，執行長馬斯克也再度成為全球首富。(美聯社)

特斯拉 在公布優於預期的第2季交車量後，股價大漲，已幾乎收復今年來的失土，市值也重返美國前十名，達成這個睽違四年的里程碑，執行長馬斯克 也再度成為全球首富。

彭博資訊數據顯示，特斯拉股價3日收盤大漲6.5%至246.39美元，市值增至7,375.3億美元，在標普500指數成分企業排名第十。

特斯拉已連續七個交易日上漲，市值在這段期間暴增1,993億美元，帶動馬斯克財富擴增近300億美元，擠下亞馬遜創辦人貝佐斯，重返全球首富寶座。

特斯拉股價在4月22日觸及15個月低點以來，已強漲72.5%，過去三個月來累計走揚45.6%，漲幅超越美國人工智慧（AI）晶片大咖輝達（NVIDIA）同期的42.8%，今年來累計跌幅縮小到0.8%。

華爾街 對特斯拉交車量的正面評論，也助攻特斯拉漲勢。Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，隨著特斯拉降價措施已成過去，全球電動車需求回穩，尤其是中國大陸，他認為特斯拉未來幾季有望達成全年交車200萬輛。他給予特斯拉買進評等，並調高目標價，從275美元上調至300美元。

CFRA分析師尼爾森（Garrett Nelson） 也給予買進評等與上修目標價，從230美元拉高到250美元。

不過，Guggenheim分析師猶希柯認為，特斯拉上季交車量下滑5%其實不算好，把股價大漲歸因於能源貯存部署創紀錄，而非汽車銷量。他給予特斯拉股票賣出評等，目標價134美元。

特斯拉將於今年稍後公布上季財報，華爾街預估每股盈餘60美分，由於上季交車量沒有想像中差、且能源貯存表現優於預期，將更容易符合、或超越市場預期。

接著特斯拉將在8月8日舉行自駕計程車活動，Baird分析師卡羅（Ben Kallo）指出，目前特斯拉的收費、允行時間、支付給駕駛的相關成本都還不得而知，預料該公司在活動前都不會揭露這些細節。