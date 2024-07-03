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聯準會會議紀錄 暗示不急於降息 需更多數據支持

編譯劉忠勇／綜合外電
Fed會議紀錄顯示，有的決策者主張密切留意勞動市場可能比預期更快疲軟的跡象。(路透)
Fed會議紀錄顯示，有的決策者主張密切留意勞動市場可能比預期更快疲軟的跡象。(路透)

由於通膨居高不下，美國聯準會（Fed）官員在上次開會對降息並沒有足夠的信心，有的決策者主張密切留意勞動市場可能比預期更快疲軟的跡象。

周三公布的Fed於6月11-12日的會議紀錄顯示：「許多與會者談到，貨幣政策應隨時準備因應意外的經濟疲軟。」

官員們還列舉了一些經濟發展情況，包括工資成長放緩、企業定價能力下降以及消費者對價格上漲的敏感度提高，以支持他們對未來一年通膨率會繼續下降的預期。

有些官員表示，他們認為移民增加，使經濟增加了更多的就業機會，同時保持失業率的穩定，緩解了兩年前顯然相當過熱的勞動市場失衡。會議紀錄指出，有些官員認為，單月就業成長調查結果可能誇大就業增勢。

會議紀錄顯示，官員普遍對調整利率抱持觀望態度，反而強調可能促使Fed升息或降息的各種觀點。若再綜合Fed官員最近的公開談話，會議紀錄已表明他們不可能在本月開會議降息。

自上個月開會以來，連同主席鮑爾在內的Fed官員都表示，他們對通膨年初幾次表現較高後恢復下降趨勢，大致感到滿意，這表明 9 月降息的可能性仍在。

會議紀錄五要點整理如下：

1. 官員們重申，在更多數據讓他們更篤定通膨正朝向2%目標的信心之前，降息並非適宜之舉。

2. 「絕大多數」官員評估經濟成長「顯然正逐漸放緩，多數與會者表示他們認為目前的政策立場是具限制性的」。

3. 官員表示，核心個人消費支出物價指數單月增幅較小，可見通膨顯有進展，且在利率決策發布前幾小時得到5月消費者物價數據的支持。

4. 有些官員強調需要耐心，讓高利率繼續抑制需求，而其他官員則指出，如果通膨居高不下甚至進一步上升，利率「可能需要提高」。

5. 「許多」官員表示，Fed需要隨時準備應對意外的經濟疲弱，還有幾位官員警告說，需求進一步下降可能會推高失業率，而不僅僅是減少職缺。

降息 利率 就業

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