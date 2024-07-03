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史坦普、那指再創新高 數據提振Fed降息預期

編譯劉忠勇／綜合外電
美股逢美國獨立紀念日提前於美東時間下午1點收盤。(路透)
美股逢美國獨立紀念日提前於美東時間下午1點收盤。(路透)

美國股市史坦普500指數和那斯達克綜合指數再創收盤新高，經濟數據疲軟，強化聯準會（Fed）9月降息的希望。

美股提前於紐約時間下午1點收盤，史坦普500指數上漲28.01點，漲幅0.5%，收在5,537.02點；那斯達克綜合指數上漲159.54點，漲幅0.9%，收18,188.30點；道瓊工業指數小跌23.85點，跌幅不到0.1%，收在39,308.00點。

在輝達（Nvidia）大漲4.6%帶動下，費城半導體指數上漲1.9%。博通和台積電ADR分別大漲4.3%和3.9%。

其他一些超大型股表現疲軟，亞馬遜收跌1.2%。

美國公債建議收盤時間是下午2點，美國10年期公債殖利率從周二的4.435%降至4.353%，扭轉了最近幾個交易日的部分漲幅。聯準會（Fed）會議紀錄是在收盤後才公布。

美元指數下跌0.3%至105.403。歐元兌美元升值0.3%至1.0782；美元兌日圓仍升值0.1%至161.55。

美國6月服務業萎縮速度為四年來最快，民間部門就業成長放緩，持續申領失業救濟人數連續九周增加。

Brown Brothers Harriman & Co.的Win Thin和Elias Haddad表示，如果數據配合的話，Fed非常有可能於9月降息。

「壞消息就是好消息，」City Index和Forex.com的Fawad Razaqzada表示，「這就是風險資產今日在美國數據發布後的反應，所有數據都弱於預期。」

根據倫敦證交所集團(LSEG)的FedWatch，投資人認為9月降息的可能性提高到70%以上。

受美國原油庫存下降推動，原油漲至兩個月高點。銅價創下5月中旬以來最長連漲。金價走高。

8月交割的西德州中級原油（WTI）原油期貨上漲1.3%，結算價報每桶83.88美元；9月交割的布蘭特原油期貨上漲1.3%，結算價報每桶87.34美元。

LME銅期貨上漲2%，報每噸9868美元；黃金現貨上漲1.1%，報每英兩2354.5美元。

美國股票和債券市場周四逢美國獨立紀念日休市一日。

特斯拉股價大漲6.5%，連續七個交易日上漲，創下自2023年6月來最長的連漲紀錄。該公司周二表示，汽車交車量連續第二季下滑，但降幅沒有分析師預期的那後大，當天股價大漲10%。

降息 那斯達克 史坦普500

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30年期固定房貸利率升至6.95% 比一年前還高

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聯準會會議紀錄 暗示不急於降息 需更多數據支持

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