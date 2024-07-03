30年期固定房貸利率升至6.95% 比一年前還高

房地美(Freddie Mac)3日公布數據顯示，30年期固定抵押貸款平均利率升至6.95%，是自5月以來首次出現上漲。(美聯社)

住房金融機構房地美(Freddie Mac)3日公布數據顯示，30年期固定抵押貸款 平均利率 升至6.95%，是自5月以來首次出現上漲。

數據顯示，30年期固定抵押貸款平均利率當天升至6.95%，是連續下降四周後首次出現上漲。一周前該數據為6.86%，一年前該數據為6.81%。

房貸利率受聯邦準備局聯邦基金利率和10年期國債收益率等因素影響。據分析，未來幾周國債收益率將可能出現下降，因此房貸利率也可能開始下降。經濟學家普遍認為，隨著今年聯邦準備局可能最早在9月降息 ，房貸利率在今年下半年將下降，但預計30年期利率不會降至6%以下。該利率3年前約為3%。

聯邦準備局當天公布會議紀要顯示，當前通脹正在「降溫」，但仍需要「更多證據」才能決定何時降息。

在疫情期間，處於歷史低位的房貸利率引發了「購房熱」，導致房價大漲。據全國房地產經紀商協會統計，從2019年至2023年，全美成屋價格中位數上漲了43%。今年以來，儘管房屋銷售量連續下降，但由於庫存不足，導致房價繼續上漲，成屋價格中位數在5月達到41.9萬美元，創造歷史最高紀錄。