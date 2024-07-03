不受疲弱經濟數據影響 史指那指續創新高

特斯拉在優於預期的交車報告後的持續上漲提振大盤。(美聯社)

投資 人似乎擺脫了疲軟的經濟數據，史坦普500指數在3日縮短的交易時段中收創新高。

史指上漲28.01點或0.51%收5537.02點。由於特斯拉 和輝達等大型科技公司上漲，那斯達克指數上漲159.54點或0.88%收1萬8188.3點。兩個指數盤中均觸及歷史新高，收盤價也創歷史新高。

道瓊工業指數下跌23.85點或0.06%收3萬9308點。聯合健康集團(UnitedHealth)下跌1.68%，拖累了道指。

紐約證券交易所於3日下午1點提前收盤，交易量清淡。該交易所4日因獨立日休市。

在5日最重要的6月就業報告發布前，投資者解析了3日上午發布顯示經濟疲軟的統計數據。ADP數據顯示6月私人就業成長低於預期，而每周申請失業救濟金人數高於經濟學家預測。

供應管理協會指出，早盤發布的服務業活動數據遠低於預期，顯示出現收縮。

這些報告可能會讓投資人擔心經濟狀況。但隨著交易員越來越希望聯準會看到足夠的經濟緊縮證據並開始降息，債券殖利率 下降為股市提供了支撐。值得注意的是，美國10年期公債利率連續第二天下跌。

特斯拉在優於預期的交車報告後的持續上漲也提振了大盤。這家電動車製造商上漲6.54%，連續第7個交易日上漲。這是該公司2024年首次取得如此長的連漲走勢。

Blue Chip Daily Trend Report首席技術策略師坦塔雷利(Larry Tentarelli)表示，「3個月前，每個人都討厭特斯拉。但現在他們正在享受陽光下的日子。」特斯拉的上漲為「整體市場奠定了看漲基調」。

人工智慧寵兒輝達上漲4.57%，也幫助以科技股為主的那指跑贏大盤。

BTIG指出稱，米高梅國際酒店集團(MGM Resorts International)擁有具吸引力的基本面和有利的風險回報。該公司對該股給予買入評級和52元的目標價，代表該股較2日收盤價有近23%的上漲空間。

分析師蘭彭(Clark Lampen)在最新報告中寫道，在拉斯維加斯和中國的推動下，這家賭場營運商短期內應該會看到財測調升以及健康的資本回報。預計隨著對拉斯維加斯的擔憂消退，米高梅的本益比將會擴大。

他說，同時，其數位商機和在日本建造的新度假村，再加上未來兩年可能開始實現的其他項目，代表「米高梅的故事正在以健康的方式多元化」。

蘭彭補充說：「當這種情況發生時，成長應該會有所改善，股本基礎會繼續縮小，有許多股東在短期和中長期獲利的方法。」

米高梅上漲2.24%。

史指今年漲至歷史新高，許多人都在考慮是否應該擴大市值加權基準的曝險，以防出現回檔。然而，CFRA的史托佛(Sam Stovall)表示，從歷史上看，分配給等權指數對保護投資人幾乎沒有作用。

他寫道，「如果歷史可資參考，它從來都不是福音，投資人需要記住，市值加權基準的等權版本通常會經歷更嚴重的拋售，並且減少表現優於其他指數的頻率。」

他補充說：「因此，歷史證明，集體投資方法往往並不能減輕最終下跌的幅度。」

酒精飲料製造商Constellation Brands發布好壞參半的上季業績後，股價下跌3.31%。

這家Modelo母公司每股獲利3.57元，高於LSEG調查分析師預期的3.46元。營收26.6億元，而LSEG的預期為26.7億元。

該公司表示，今年葡萄酒和烈酒業務預計營收將下降9%至11%。由於啤酒銷售強勁，淨銷售額預計將成長6%至7%。

由於對颶風貝里爾可能擾亂墨西哥灣沿岸煉油廠的擔憂有所緩解，原油期貨幾乎沒有變化。

西德州中質原油下跌13分至每桶82.68元；布蘭特原油下跌13分至每桶86.13元。