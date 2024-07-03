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AI驅動 美股成大泡沫？專家提2警訊：但現在做空的是瘋子

編譯湯淑君／綜合外電
資深市場交易老手形容，美國股市此刻是一個「科技股主導的巨大泡沫」，但現在唯有瘋子才會放空美股。美聯社
資深市場交易老手形容，美國股市此刻是一個「科技股主導的巨大泡沫」，但現在唯有瘋子才會放空美股。美聯社

一位資深市場交易老手形容，美國股市此刻是一個「科技股主導的巨大泡沫」，但現在唯有瘋子才會放空美股

兩大泡沫警訊

TheoTrade市場技術長暨芝加哥洛約拉大學兼職教授畢爾曼接受MarketWatch訪問時說：「美股正陷入由許多高知名度股票撐大的泡沫之中，但在爆破前可能還會持續一陣子。那是因為標普500gycd數已變成一面倒的市場，幾乎沒什麼波動。」

警訊之一是相對強弱指標（RSI）太高。他指出，這個技術指標如果高於70，通常就進入危險區域；但RSI早已超過那個警戒線，最近曾見到升抵88，甚至可能衝上90，已經衝得過火了。

另一警訊是，市場廣度（market breadth）惡化到多年來最糟。美股漲勢目前幾乎只靠科技股支撐，而且集中在輝達（Nvidia）、蘋果、微軟、Meta Platforms、Netflix等巨型股，以及零星幾支科技股以外的大型股，像是沃爾瑪（Walmart）和好市多（Costo）。

在人工智慧（AI）熱潮推波助瀾下，投資人放膽大買科技股，卻無視於潛在的風險或價值。

畢爾曼說：「任何沾上AI題材的科技股，現在都漲得太多、太快。」

何時泡沫會爆？

畢爾曼認為，助長這個泡沫的不是散戶投資人，而是演算法（algorithm）。因為是程式驅動股價持續上漲，往往漠視基本面因素。

他說，許多是選擇權驅動的，使市場有如自帶上漲動能，或可稱之為「正反饋迴圈」，結果便是股價愈漲愈高，頻頻創新高，期間很少回檔。然而，一旦轉變成「負反饋迴圈」，盤勢變會急轉直下。這是因為，大盤上漲時，少有人想賣出股票；但盤勢下殺時，所謂「羊群效應」會加劇股價跌勢。

畢爾曼說，一旦人擠人的巨型股交易湧現平倉潮，演算法可能使賣壓沒完沒了，演變成自我延續的夢魘。

但在那一刻來臨之前，做空市場不僅不智，而且是自虐。

他認為，現在是美股牛市「最後階段」，市場上不見恐懼氣氛，唯一的恐懼是「害怕錯過」（FOMO）。

美股 投資 AI

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