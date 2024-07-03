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鴻海印度廠拒聘已婚婦女？驚動勞動部門視察盤問

中央社新德里3日綜合外電報導
印度勞動部門官員視察鴻海在印度南部的工廠，並盤問廠方主管有關招聘勞工的作業方式。（本報資料照片）
印度勞動部門官員視察鴻海在印度南部的工廠，並盤問廠方主管有關招聘勞工的作業方式。（本報資料照片）

一名官員說，印度勞動部門官員本周視察鴻海在印度南部的工廠，並盤問廠方主管有關招聘勞工的作業方式，此前路透報導，這家蘋果主要供應商拒聘已婚婦女從事iPhone組裝。

路透今天再發布獨家報導，區域勞動事務專員納拉賽亞（A. Narasaiah）透過電話告訴路透，由聯邦政府區域勞動部門組成的5人小組，1日視察位於坦米爾那都邦（Tamil Nadu）清奈市（Chennai）附近的工廠，並與公司的董事和人資部門主管會談。

在路透調查採訪鴻海印度廠的招聘作業後，總理莫迪（Narendra Modi）的政府上周要求地方官員和聯邦政府區域首席勞動專員辦公室呈報詳情，隨後印度勞動部門官員組團赴廠查明原委。

納拉賽亞表示，正在蒐集資訊，並要求該公司呈交像是公司政策、招聘政策等文件，以及遵守勞工法規的事證和生育及退休福利的資料，「他們告訴我們他們沒有歧視」。

納拉賽亞說，鴻海告訴勞動部門官員，這座工廠聘雇4萬1281人，包括女性3萬3360人。他引述鴻海呈交的數據指出，女性員工當中有8%左右已婚，約莫2750人。

路透披露傳出招聘歧視的是iPhone組裝工作，納拉賽亞表示，鴻海並未區分個別專門領域雇員數，並說勞檢專員訪談40名廠內已婚女性勞工，她們並未提出歧視疑慮。

路透上周發布的調查報導發現，鴻海有計畫地排除已婚婦女在印度境內主要生產iPhone的工廠從事組裝，原因是已婚婦女比起未婚婦女得承擔更多家庭責任。

針對路透的報導，鴻海日前發布5點聲明，表示招募過程絕不會容忍任何歧視，否認對婚姻狀況、性別、宗教或任何其他形式的就業歧視。

鴻海 歧視 印度

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