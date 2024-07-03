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「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股

編譯湯淑君／綜合外電
有「女股神」之稱的方舟投資公司創辦人執行長伍德。路透
有「女股神」之稱的方舟投資公司創辦人執行長伍德。路透

隨著特斯拉股價回升，「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下的方舟ETF也開始脫售特斯拉持股。

MarketWatch報導，伍德旗艦方舟創新ETF（代碼ARKK）2日出售56,425股特斯拉股票，以當天收盤價計算價值1,305萬美元。

減持特斯拉股票不表示策略轉變，畢竟特斯拉仍是該ETF最大持股，權重占比仍達14.6%，截至3日早盤持股總值約8.92億美元，但這次減碼特斯拉股票，是方舟旗艦ETF去年10月18日以來首次出手。

受第2季交車數強勁的利多消息鼓舞，特斯拉股價2日收盤衝上六個月高點。

這支方舟旗艦ETF基本上仍延續「逢高減碼」特斯拉持股的操作模式。之前，該ETF已逢低大舉買進這檔電動車股票。

特斯拉股價日早盤大漲2.9%，朝一連七個交易日上漲的方向邁進。若漲勢保持到收盤，這將寫下近一年來最長的連漲紀錄。在止於2023年6月13日的那一段連漲走勢持續了13個交易日。

截至2日為止，特斯拉股價兩天來勁揚16.9%，過去六個交易日來飆漲26.7%。特斯拉股價在4月22日以15個月最低價位142.05美元收盤，此後已從谷底翻揚62.8%

巧的是，ARKK上一回大舉敲進特斯拉股票，是在4月23日。

方舟在去年12月20日開始買進特斯拉股票，當時該股已從去年7月18日觸及的2023年收盤頂峰293.34美元回落近16%。

從去年12月下旬到今年4月23日為止，方舟創新ETF總計買進2,069,794股特斯拉股票。同時期，方舟次世代網路ETF（代碼ARKW）買進444,508股，方舟自動化技術與機器人ETF（ARKQ）也買了89,139股。

方舟次世代網路ETF 2日脫售6,442股特斯拉，但這個電動車巨人仍占該ETF 10.3%權重，價值1.525億美元。

儘管最近漲勢再度發動，特斯拉股價從年初到2日收盤為止仍跌6.9%。同時期，ARKK跌掉14.4%，標普500指數則大漲15.5%。

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