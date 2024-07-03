日本新鈔換頭像 傳承3大教訓凸顯時代意義

日本20年來首度改版的新鈔3日正式上路，鈔券上的肖像改為三位19世紀至20世紀初的智識與文化巨擘，蘊涵發人省思的時代意義。美聯社

日本 20年來首度改版的新鈔3日正式上路，鈔券上的肖像改為三位19世紀至20世紀初的智識與文化巨擘，蘊涵發人省思的時代意義。

當今世界交易最熱絡的主要貨幣，光從鈔券表面來看，似乎都了無新意。美鈔上的人物肖像一個世紀來沒換過；歐元鈔票刻意避開人物甚至實際地點，只以虛構的橋樑和建築物為主題，反映區內異中求同，免得厚此薄彼；英國新鈔人物是75歲國王查理三世 ；中國人民幣鈔票上的主角依舊是毛澤東；瑞郎鈔票曾經描繪瑞士出生的建築大師柯比意，但近年來改用籠統的手、球體和阿爾卑斯風景。

相形之下，日本新鈔肖像訴說著富含寓意的故事。面額1萬日圓新鈔上的肖像是「日本資本主義之父」澀澤榮一（Eiichi Shibusawa）；5,000日圓以女子教育先驅暨女權運動者津田梅子（Umeko Tsuda）為主角；登上1,000日圓新鈔的是細菌學家北里柴三郎（Shibasaburo Kitasato），以發現導致破傷風和鼠疫的病菌享譽於世。

彭博資訊專欄作家瑞迪說，選擇以這三位歷史人物作為日本新鈔肖像，可傳承三大教訓：

一、擁抱新觀念

澀澤榮一、津田梅子和北里柴三郎都曾喝過洋墨水，並把當時最尖端的知識帶回日本。今天，留學海外的日本學子人數下滑，甚至在新冠疫情 爆發以及日圓貶值之前，赴外國深造的人數就已經停滯不前。以這三位歷史人物的成就鼓勵新世代勇於負笈海外汲取新知，有助於扭轉頹勢。

二、領頭開創新局

1990年代初期日本經濟泡沫爆裂時，畢業生偏好在大企業找個安全穩當的工作。近年來，這種怯於跨出職場舒適區的文化開始鬆動。且讓這三位人物傳承的教訓加速那股趨勢。

津田梅子創辦的女子學校，如今已成一流大學（津田塾大學）。北里柴三郎創辦傳染病研究中心，並共同創立了赤線檢溫器株式會社，如今這家公司已壯大成規模240億美元的醫療器械公司泰爾茂（Terumo）。澀澤榮一則辭去大藏省的安穩職務，搖身變成一連串公司的創辦人兼原型創業投資家，沿途設立包括東京證券交易所等機構。

三、改變永不嫌遲

津田梅子直到20多歲才大學，創辦女子學校時已經30多歲了。澀澤榮一年輕時抱持著反外國的極端思想，後來卻變成將西方知識引進日本的大力支持者。今天，日本社會變得更能接受條條大道通往成功，但許多人仍難擺脫害怕走錯路的恐懼。

從財富、健康、教育到理念倡導，今天的日本年輕世代可從這三位歷史榜樣得到許多啟發--假定他們付款時瞄一眼新鈔上的肖像，而不是刷智慧手機付款。