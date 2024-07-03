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末日博士：川普擬全面開徵關稅 恐釀全球貿易戰

紐時：金主悄悄切割拜登 但不透露消息以免反彈

末日博士：川普擬全面開徵關稅 恐釀全球貿易戰

編譯陳苓／綜合外電
「末日博士」之稱的羅比尼認為，川普全面開徵關稅，可能會引發全球貿易戰，傷害股債市。美聯社
「末日博士」之稱的羅比尼認為，川普全面開徵關稅，可能會引發全球貿易戰，傷害股債市。美聯社

美國總統拜登在首場大選辯論會上，表現欠佳，川普當選機率大增。有「末日博士」之稱的羅比尼（Nouriel Roubini）認為，川普全面開徵關稅，可能會引發全球貿易戰，傷害股債市。高盛更說，關稅可能會導致物價壓力再起，聯準會（Fed）也許得五度升息，以馴服通膨。

MarketWatch報導，羅比尼接受彭博訪問表示，川普若再次入主白宮，他的保護主義將導致通膨逐漸攀升，此事令人擔憂，更是債市的一大憂慮。

羅比尼並說，由於貿易夥伴也可能對美國開徵關稅，貿易摩擦升溫，或與世界各國打起全面性貿易戰，將威脅到股市，全球貿易戰不會是股市利多。

川普揚言，要對中國大陸商品最高徵收60%關稅，並要對所有進口至美國的貨品，徵收10%關稅。羅比尼指出：「一大問題是（川普）是否會付諸行動，還是改成軟硬兼施。」

高盛首席經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）則警告，倘若川普真的對所有進口商品都課徵10％關稅，而其他國家選擇還擊，也將徵得關稅用於減稅，貿易戰將使政策不確定性，升至川普首屆任期時的高點。

海濟斯估計，加總上述因素，美國通膨將上揚1.1個百分點。物價壓力湧現，Fed將須升息130個基點，也就是五度上調利率1碼以上。

川普 關稅 貿易戰

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