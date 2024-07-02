美元走貶 Fed主席鮑爾稱降通膨取得進展 被解讀偏鴿

鮑爾談話解讀為略偏鴿派，推動美元小幅下跌。(路透)

美元周二走跌，聯準會（Fed）主席鮑爾 表示，最新經濟數據表明通膨正重返降溫趨勢，但官員在降息 之前需要看到更多證據。

鮑爾談言的影響蓋過了職位空缺數據的消息。勞工統計局發布的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，5月最後一天，衡量勞動力需求的職位空缺較4月底增加了22.1萬個，達到814萬個。

Silver Gold Bull外匯與貴金屬風險管理主管Erik Bregar表示，鮑爾其實並沒有說什麼新東西，但他認為他略偏鴿派，推動美元小幅下跌。

根據倫敦證交所集團(LSEG)的計算，在JOLTS報告和鮑爾談話之後，美國利率期貨市場消化的9月降息可能性從周一約63%提高到69%。市場還預計2024年將降息一到兩次。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至105.722。

美國10年期公債殖利率 下跌2個基點，至4.44%，此前周一躍升7個基點。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比表示，如果美國通膨繼續朝著2%的目標回落，決策者應該降息。

歐元兌美元持平，報1.0740；歐元區數據顯示通膨放緩之後，該貨幣對一度下跌0.3%，至1.0710。

英鎊兌美元升值0.3%，至1.2681，受歐元/英鎊賣盤提振；該交叉盤下跌0.3%，邁向6月13日以來最大單日跌幅。

日圓兌美元持平於161.44。