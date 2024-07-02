我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前白宮官員：北京鎖定仁愛暗沙 為侵台「預演」

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美元走貶 Fed主席鮑爾稱降通膨取得進展 被解讀偏鴿

編譯劉忠勇／即時報導
鮑爾談話解讀為略偏鴿派，推動美元小幅下跌。(路透)
鮑爾談話解讀為略偏鴿派，推動美元小幅下跌。(路透)

美元周二走跌，聯準會（Fed）主席鮑爾表示，最新經濟數據表明通膨正重返降溫趨勢，但官員在降息之前需要看到更多證據。

鮑爾談言的影響蓋過了職位空缺數據的消息。勞工統計局發布的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，5月最後一天，衡量勞動力需求的職位空缺較4月底增加了22.1萬個，達到814萬個。

Silver Gold Bull外匯與貴金屬風險管理主管Erik Bregar表示，鮑爾其實並沒有說什麼新東西，但他認為他略偏鴿派，推動美元小幅下跌。

根據倫敦證交所集團(LSEG)的計算，在JOLTS報告和鮑爾談話之後，美國利率期貨市場消化的9月降息可能性從周一約63%提高到69%。市場還預計2024年將降息一到兩次。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至105.722。

美國10年期公債殖利率下跌2個基點，至4.44%，此前周一躍升7個基點。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比表示，如果美國通膨繼續朝著2%的目標回落，決策者應該降息。

歐元兌美元持平，報1.0740；歐元區數據顯示通膨放緩之後，該貨幣對一度下跌0.3%，至1.0710。

英鎊兌美元升值0.3%，至1.2681，受歐元/英鎊賣盤提振；該交叉盤下跌0.3%，邁向6月13日以來最大單日跌幅。

日圓兌美元持平於161.44。

鮑爾 降息 殖利率

上一則

這三地通膨同步下滑 但利率前路可能暫不同行

下一則

特斯拉股價為何狂飆逾10%？交車量外還有這項價值提升

延伸閱讀

鮑爾對通膨展望樂觀 但要降息還需更有信心

鮑爾對通膨展望樂觀 但要降息還需更有信心
通膨難解… 各國央行攜手降息「稍安勿躁」

通膨難解… 各國央行攜手降息「稍安勿躁」
彭博調查：美經濟邁向軟著陸 股債皆看漲

彭博調查：美經濟邁向軟著陸 股債皆看漲
美股最錢線／話沒說死 鮑爾並未排除今年降息2次

美股最錢線／話沒說死 鮑爾並未排除今年降息2次

熱門新聞

一名亞馬遜送貨員在丹佛的一棟公寓樓停留時舉起包裹。(美聯社)

WSJ：亞馬遜保電商龍頭地位 要從中國直接進貨廉價商品

2024-06-27 08:57
微軟、Google、英特爾、Sony等科技巨擘，均支持「全光網路」。（路透）

AI太耗電 微軟、Google等大咖押寶「全光網路」 目標2030前上路

2024-06-25 08:14
投資人正從技術分析尋找輝達股價觸底價位的蛛絲馬跡。(路透)

Nvidia股價還會再暴跌嗎？分析師說這個價位很關鍵

2024-06-24 21:40
嘉信理財 （Charles Schwab)）表示，當前美股與2021年有神似之處，或許預告漲勢過度於中少數個股，有回檔風險。（路透）

嘉信：當前美股與2021年熊市前夕 有這些相似之處

2024-06-26 08:22
在前幾天遭到拋售後，輝達股價反彈，帶動史坦普500指數和那斯達克綜合指數走高。路透

輝達反彈逾6% 帶動史指那指走高 道指跌近300點

2024-06-25 16:54
美國公債殖利率第2季震盪起伏，4月下旬一度升抵4.7%後拉回，季末時大致重返略高於3月底的水準，連續第二季攀升。（路透）

PCE通膨降溫 為何美債殖利率仍收高？與3因素有關

2024-06-29 18:08

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」

曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」
畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍

畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍
一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世
別再說沒空間 達人點名家中6樣物品 用不著「直接斷捨離」

別再說沒空間 達人點名家中6樣物品 用不著「直接斷捨離」