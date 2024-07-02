鮑爾再釋通膨利多 史指站上5500點 與那指同創新高

聯準會主席鮑爾指出通膨方面取得進展，但重申尚未準備好降息。美股收高。路透

聯準會 主席鮑爾指出通膨方面取得進展，但重申尚未準備好降息 。美股收高。

史坦普500指數上漲33.92點或0.62%收5509.01點，首次收在5500點之上。那斯達克指數上漲149.46點或0.84%收1萬8028.76點。受特斯拉 上漲10.2%的提振，這兩個指數收在歷史新高。道瓊工業平均指數上漲162.33點或0.41%收3萬9331.85點。

鮑爾在央行論壇上表示：「我們在將通膨降至目標水平方面取得相當大的進展。」「在我們開始放鬆政策之前，希望對通膨持續下降至2%更有信心。」

鮑爾發表演說後，美國公債殖利率略有回落，主要股指從盤中低點上漲。

由於馬斯克的電動車公司第2季交車量優於預期，特斯拉漲幅提振了史指。

輝達下跌1.31%，令史指承壓，投資人質疑這家人工智慧(AI)寵兒能否延續其輝煌的一年。2024年至今，該股上漲約147%。上半年的另一個贏家製藥商禮來2日下跌0.8%。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「輝達近期交易的危險模式令人擔憂，因為它增加了波動性，但也讓錯過最初上漲趨勢的投資人得以入場。」「然而如果晶片製造商和其他大型科技公司的波動持續下去，則可能代表市場正在重新調整以實現輪動。」

她補充說，雖然預計市場將出現小幅波動，但她確實認為7月可能會上漲，特別是如果經濟繼續以穩定的速度降溫的話。

華爾街在下半年開局表現積極。以科技股為主的那指上漲0.8%，收盤創歷史新高，而史指上漲0.3%。道指小漲。史指上半年上漲14.5%。

本周交易量可能會減少。紐約證券交易所將於美東時間3日下午1點提前收盤。4日獨立日休市。

花旗表示，今年下半年史指還有更大的運作空間，但投資人應該為即將到來的降息所帶來的坎坷之路做好準備。

總經理克榮奈特(Scott Chronert)表示，該行經濟學家預計下半年將出現經濟衰退，聯準會從9月開始將降息3次。他表示，現在的問題是：普遍疲軟的經濟活動是否會抑制推動市場走高的AI熱潮。

他告訴客戶：「總而言之，隨著聯準會轉向，投資人應該預期波動會更大。」「這有利於價格上漲趨勢。」

他指出，以科技股為主的那指看漲情緒最為強烈，而史指則沒有那麼強勁。

Wolfe Research表示，根據電動車股票近期的價格走勢，做多特斯拉、做空輝達的反向交易可能有更大的運行空間。

技術分析師金斯伯格(Rob Ginsberg)表示：「在『七巨頭』中，特斯拉仍然是我們戰術上的最愛，因為最近的突破看來會測試230元。」

由於第2季交車量優於預期，特斯拉上漲10.2%。1日上漲6%。

Lazard首席市場策略師坦普爾(Ronald Temple)在下半年展望中表示，他的基本預期是聯準會從9月開始降息，並在今年底前再降息兩次。

根據芝商所的FedWatch工具，這3次降息每次25個基點，將超過聯準會在6月會議上暗示的降息一次，也超過聯邦基金期貨市場暗示的兩次。1個基點等於0.01個百分點。

報告指出：「到9月時，聯邦公開市場委員會將額外發布3份通膨和勞動市場報告，以確定物價壓力是否受到限制。」

富國銀行重申其觀點，即資料中心建設支出將在2025年翻倍，並在未來幾年內保持強勁。分析師歐迪亞(Joseph O'Dea)發表上述評論之際，人口普查局提供了有關資料中心建設支出的更多詳細資訊。傳統上，這項活動被歸類為辦公室類別，並掩蓋了辦公室支出放緩的程度。

5月美國資料中心到位建設支出按年化季節性調整計算為270億元，高於去年同期的160億元。

同時，富國銀行表示，不計資料中心建設的影響，辦公大樓建設支出已較2022年的高峰下降了25%。

歐迪亞在報告中寫道，「2022年12月，包括資料中心在內的私人辦公室年化支出為880億元，現在是820億元。其中，資料中心支出已經從140億元增至270億元，而不含資料中心則由740億元降至550億元。」