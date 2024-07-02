我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓檢察官同意川普「封口費」案延後判刑

長壽藍區哥斯大黎加 居民常吃這4種食物

新車太捲 中國二手車市場賣不動陷經營困境

記者陳湘瑾／即時報導
中國二手車市場現場冷清。（圖／取自藍鯨新聞）
中國二手車市場現場冷清。（圖／取自藍鯨新聞）

受中國電動車內捲影響，中國二手車商在經營上遇到苦戰。據中國汽車流通協會數據顯示，今年5月，二手車市場交易量達158.46萬輛，月減5.62%。去年7月另一組數據顯示，近年來出現虧損情況的二手車商高達92%，其生存和發展受到嚴峻挑戰。

一位廣州的二手車商告訴藍鯨財經記者，現在二手車行情不好，以他自身為例，5月只賣出幾輛，6月賣出十幾輛車，相比高峰期一個月可以賣出幾十輛車，純利潤達人民幣幾十萬。現在很多車基本都是平本賣，賺也不會賺太多，基本掛牌價就是成本價。

二手車商還要面臨庫存周轉期不斷延長、資金周轉率下降的風險。據汽車流通協會數據顯示，2022年1月到12月，二手車行業平均庫存周期為37天到51天。相比2023年上半年，平均庫存周期為48天到57天，2023年下半年為59天到61天。此外，另一組去年12月的調查顯示，有18.5%二手車公司認為經營狀況「不好」，近四成企業表示資金周轉率下降10%。

中國汽車流通協會6月11日發文指出，造成二手車市場波動的主因為新車市場強勢競爭、新車價格體系波動。一位二手車商便表示，目前油車和電車的二手車行情都不太行，新車不斷降價，很多人更樂意買新車。

藍鯨財經報導指出，4月以來，有超過40家汽車製造商、共計128個車系調整價格，其中新能源車成為降價主力軍，涵蓋純電動及插電混合動力車型。據中國乘聯會秘書長崔東樹透露，2024年一季度，中國國內車市降價車型數量已超過2023全年六成。

中國國內賣不動，便改為出口到國外販售。自2019年中國啟動二手車出口試點以來，出口數量增長迅速，從2021年約1.5萬輛，至2023年超過27萬輛。有分析認為，未來3-5年，中國二手車年出口量有望超過50萬輛。

二手車 電動車 利潤

上一則

美股上半年飆升 下半年還能繼續強漲嗎？

延伸閱讀

中國多家車企年度銷售目標完成率不足4成 將繼續卷價格戰

中國多家車企年度銷售目標完成率不足4成 將繼續卷價格戰
新手駕駛看這裡 5款2萬元以下二手車最適合上路

新手駕駛看這裡 5款2萬元以下二手車最適合上路
長安汽車加大全球產業布局 今年設歐洲公司

長安汽車加大全球產業布局 今年設歐洲公司
加大全球產業布局 中國長安汽車將設歐洲公司

加大全球產業布局 中國長安汽車將設歐洲公司

熱門新聞

一名亞馬遜送貨員在丹佛的一棟公寓樓停留時舉起包裹。(美聯社)

WSJ：亞馬遜保電商龍頭地位 要從中國直接進貨廉價商品

2024-06-27 08:57
微軟、Google、英特爾、Sony等科技巨擘，均支持「全光網路」。（路透）

AI太耗電 微軟、Google等大咖押寶「全光網路」 目標2030前上路

2024-06-25 08:14
投資人正從技術分析尋找輝達股價觸底價位的蛛絲馬跡。(路透)

Nvidia股價還會再暴跌嗎？分析師說這個價位很關鍵

2024-06-24 21:40
嘉信理財 （Charles Schwab)）表示，當前美股與2021年有神似之處，或許預告漲勢過度於中少數個股，有回檔風險。（路透）

嘉信：當前美股與2021年熊市前夕 有這些相似之處

2024-06-26 08:22
在前幾天遭到拋售後，輝達股價反彈，帶動史坦普500指數和那斯達克綜合指數走高。路透

輝達反彈逾6% 帶動史指那指走高 道指跌近300點

2024-06-25 16:54
美國公債殖利率第2季震盪起伏，4月下旬一度升抵4.7%後拉回，季末時大致重返略高於3月底的水準，連續第二季攀升。（路透）

PCE通膨降溫 為何美債殖利率仍收高？與3因素有關

2024-06-29 18:08

超人氣

更多 >
重要通知 中國駐美使領館轄區調整

重要通知 中國駐美使領館轄區調整
曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」

曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」
畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍

畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍
何處是家？躁鬱華男為醫保 一年輾轉3州搬家

何處是家？躁鬱華男為醫保 一年輾轉3州搬家
第一夫人挺拜登「繼續戰鬥」共和黨批：虐待老人

第一夫人挺拜登「繼續戰鬥」共和黨批：虐待老人