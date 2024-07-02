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鮑爾對通膨展望樂觀 但要降息還需更有信心

編譯任中原／綜合外電
聯準會(Fed)主席鮑爾對通膨下降發表樂觀看法。(美聯社資料照)
聯準會(Fed)主席鮑爾對通膨下降發表樂觀看法。(美聯社資料照)

聯準會（Fed）主席鮑爾2日對通膨下降發表樂觀看法；他對過去一年來通膨下降的進展表示滿意，但也強調他要看到更多有利的消息，才會有足夠的信心開始降息

鮑爾在歐洲央行（ECB）年會發表演說時指出，「我們已獲得不少進展，且正在將通膨拉回到我們的目標」。

他表示，「最新的（通膨）數字，以及之前的一項數字，都顯示（通膨的）程度愈來愈低，顯示我們正重新回到通膨下降的路徑。我們在展開降低緊縮，或放鬆貨幣政策之前，還需對通膨持續趨向2%目標更有信心」。

鮑爾也擔心如果太早降息，可能威脅到通膨下降的路徑。他說，「我們都非常了解，如果操之過急，反而欲速而不達；如果我們太遲出手，可能沒有必要地削弱經濟復甦及擴張」。

他並表示，今年來隨著通膨消退，且經濟與勞動市場仍強，使太遲或太早行動的風險已進入更佳的平衡狀態。相對來看，過去一年Fed一直比較擔心降息太快，會使通膨再度上升的風險。

鮑爾並指出，服務類通膨比較黏著，這與工資有關；一些服務類通膨，屬於追趕式的通膨；勞動市場符合Fed的希望，正在降溫中，且明顯趨向更好的供需平衡狀態。

鮑爾被問到9月是否可能降息時，他表示，「我今天將不會提出任何明確的日期」。

鮑爾 降息 央行

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