繼寧德時代後 奇瑞被曝896強制員工加班

奇瑞汽車員工爆料，該公司也施行896強制員工加班。突圍奇瑞汽車在2024北京車展上展位。（圖／奇瑞汽車官網）

繼中國動力電池行業巨頭寧德時代要求全體員工「奮鬥一百天」、施行「896」工作制引起輿論風波後。有奇瑞汽車員工爆料，該公司也施行896強制員工加班，不僅每天加班超過3個小時無加班費，僅有人民幣10元（約1.38美元）餐費補貼，甚至員工的加班時長被用作部門間的排名依據，排位落後者將面臨通報甚至末位淘汰。

「896」是指上午8時上班，晚上9時下班，每周工作6天。

界面新聞報導，一位認證為「奇瑞員工」的網友發帖稱，奇瑞汽車內部存在強制加班行為，每周加班時長需大於20小時並且沒有加班費，僅補貼人民幣10元餐補。另外，員工加班調休時間嚴格限制，部分部門禁止調休申請、禁止請假，還會依照加班時長進行末位淘汰。

更讓奇瑞汽車員工難以接受的是，為了掩蓋加班事實，目前員工上班打卡歷史紀錄已被關閉，預設展示打卡時間為8:30至17:00，這也成為了員工此次不滿的導火線。

一位在奇瑞汽車蕪湖總部工作的員工指出，上周內部打卡系統已經被修改。在這名員工所在的部門，每個月工作時長至少是勞動合約上簽署時長的1.4倍。

該員工認為奇瑞汽車加班時間長一方面是被迫卷工時，另一方面是內部每天頻繁召開會議占用正常工作時間，甚至很多會議是同時進行。「有時候公司為了規避加班風險，還會把會議安排在下午6時之後，甚至會安排在晚上10時。部門級別的會議都是放在周六。」

一位2023年進入奇瑞汽車的應屆生指出，奇瑞汽車人才流失率較高，應屆生幾乎不到一年走掉七成，剩下的也只準備累積兩年工作經驗後跳槽。

據他統計，5月一共加班120小時，加上正常上班的174小時，總計工作時長近300小時。但到手的薪資只有人民幣4,800元（約662.5美元），算下來時薪只有人民幣16元（約2.2美元）。

去年3月，奇瑞汽車工程技術研發總院院長高新華發布內部郵件稱，「通知所有的員工，以奮鬥者為本，周六是奮鬥者的工作日。」這封郵件迅速發酵引發廣泛討論，被網友認為是「道德綁架式自我感動」。

據天眼查顯示，在奇瑞汽車的上百條法律訴訟信息中，有接近10%為勞動爭議與勞動合約糾紛案件。

處於新能源轉型期的奇瑞汽車正急於追趕同行的步伐。2023年奇瑞全年銷量188萬輛，創下歷史最高年度銷量，但新能源汽車批發銷量僅為12.8萬輛，占比不到一成。同期長安、吉利的新能源車銷量規模達到45萬輛以上。

奇瑞汽車董事長尹同躍承認，奇瑞在新能源汽車方面「起了個大早，趕了個晚集」，目前奇瑞汽車內部一方面加緊與華為 合作重新推出智界S7，立足高階新能源車市場。另一方面則透過iCar等子品牌，在人民幣10萬元（約1萬3802美元）以上的汽車市場密集投放新車型。

36氪報導，多位券商人士表示，奇瑞汽車正在重啟IPO，按照預定計畫將在2025年前完成A股上市。考慮到當前IPO審核進一步收緊，且很大機率明年未有放鬆可能性，奇瑞汽車能否按照既定安排完成上市仍是未知數。