電動車市場低迷 極星砍成本 Northvolt電池檢討成長計畫

電動車產業的寒風吹不止，極星控股英國公司（Polestar Automotive Holding UK）第1季虧損擴大，正打算進一步削減成本。（路透）

電動車 產業的寒風吹不止，極星控股英國公司（Polestar Automotive Holding UK）第1季虧損擴大，正打算進一步削減成本。產業的不景氣也迫使瑞典 電池新創業者Northvolt重新檢討成長計畫，可能放慢四個主要工廠的擴張時間表。

受到關稅壁壘加劇及電動車製造商的價格壓力加重的雙重打擊，極星汽車控股英國公司在截至3月底的上季營運虧損2.32億美元，比去年同期擴大5%。這家瑞典製造商曾經是電動車運動的先鋒，自兩年前從Volvo汽車分拆出去以來，價值已蒸發了近95%。由於銷售低於預期，極星汽車一直在燒錢。

極星在2023年裁員 10%，之後再解聘15%，經過這兩輪裁員後，該公司2日說，正在調整其業務計畫，將包括「額外的節制措施」。該公司發言人表示，這些措施將包括降低整個供應鏈的成本，而非額外裁員，目標是到2025年底達到現金流收支平衡。

極星第1季交車量為約7,200輛，之後三個月交付了超過1.2萬輛汽車。執行長英格拉特（Thomas Ingenlath）表示，計劃在2025年在七個新市場推出產品，將成為關鍵的成長動力。

此外，在電動車市場降溫情況下，Northvolt AB可能會放慢其電池計畫。執行長卡爾森（Peter Carlsson）2日說，可能推遲其四大工廠的產能擴張時間表。

除了位於瑞典北部最先進的工廠外，該公司還在哥德堡附近與Volvo汽車公司合作開發一家工廠，並在德國海德建立一個工廠。該公司還承諾在加拿大蒙特婁建立一座電池廠。

卡爾森在接受採訪時說，Northvolt 正「從資本配置的角度」審視其長期策略，並為「這些在客戶之間的計畫制定切合實際的時間方案」。

電動車的需求低於預期，促使汽車製造商調整車款推出計畫，並撤回雄心勃勃的電動化目標。這些轉變的連鎖反應開始擴散，包括推遲電池生產計畫以及Umicore SA和巴斯夫等材料供應商取消其計畫。