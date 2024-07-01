下半年正式展開 科技股帶動升勢 但漲幅遭殖利率抑制

華爾街希望維持2024年上半年的強勁走勢，美股下半年初始走高。路透

華爾街希望維持2024年上半年的強勁走勢，美股下半年初始走高。

道瓊工業指數上揚50.66點或0.13%至3萬9169.52點；史坦普500指數上漲14.61點或0.27%至5475.09點。那斯達克指數上漲146.7點或0.83%至1萬7879.3點。

科技股微軟和Alphabet小幅走高，還有人工智慧(AI )領域最受歡迎的輝達。

由於國債殖利率 飆升，漲幅受到抑制。指標10年期公債殖利率攀升14個基點至4.481%。

由於Beryl以4級颶風形式登陸加勒比海，遊輪營運商面臨壓力。嘉年華下跌5.4%，皇家加勒比下跌1.86%。

這些舉措是圍繞著AI的持續興奮所推動的，有助支撐輝達等股票，帶動史指上半年上漲14.5%，那指上半年上漲18.1%；而道指因第2季回檔而表現不佳，上漲3.8%。

Calamos Investments資深副總裁兼投資 組合專家庫西克(Joseph Cusick)表示，投資人仍然認為廣度不足的問題繼續困擾著市場，並可能影響下半年走勢。他指出，光是10支股票就占史指整體權重約33%，這種比例失衡的情況在過去只發生過3次。

他表示：「公眾和顧問看到並感受到這種風險加劇的壓力。」「這個周期的藉口是：市場主導地位的本質並不會消退，但隨著市場剛剛脫離歷史高點，顧問和客戶不應放棄主動的投資組合管理和策略多元化。」

話雖如此，有些人預計這種科技領漲的走勢至少會持續整個夏天，即使有些人擔心本益比已達到更高水平。

Bel Air Investment Advisors合夥人菲利普(Kevin Philip)表示：「雖然AI看來只是另一種暫時的時尚，但我相信它的意義遠不止於此。」「它有能力重新提高公司的生產力，以更快、更有效的方式推進技術，並透過AI和更強大的計算機處理碰撞產生的發現創造全新的行業。」

本周因假期而縮短，4日市場因獨立紀念日休市。5日投資人將透過6月就業報告獲得有關勞動市場狀況的重要線索。

Gauzy Ltd.是一家以色列「智慧玻璃」技術製造商，該技術可將玻璃從不透明變為透明，並允許隱私和溫度控制。在3家負責其上市的主要華爾街投行以每股17元IPO後，1日股價下跌4.74%。

截至28日收盤，Gauzy的IPO股價已下跌29%。Gauzy IPO的主要帳簿管理人巴克萊銀行(Barclays)將其評級為「加碼」，目標價24元，指稱其為「一個引人注目的成長故事，有多種利多」，「在廣泛客戶群和多個終端市場中擁有曝光度」，支撐其收入年複合成長率達到30%。

TD Cowen本周開始對Gauzy進行分析，給予買入評級，目標價24元；而 Stifel給予買入評級，目標價18元。兩家投行都是Gauzy 6月6日IPO的帳簿管理人。

對總統選舉感到緊張的投資人可能會轉向提供下行保護的結構性產品ETF，以換取放棄一些上行空間。

摩根大通表示，幾家公司推出全新的緩衝和本金保護ETF，這是管理資產規模最近達到400億元的不斷增加的類別之一。這些基金採用一系列保護投資人資本的選擇，只要在規定的時間內持有該基金即可。

此類ETF先驅之一的Innovator Capital Management執行長邦德(Bruce Bond)說道，「如果像其他人一樣觀看了27日晚上的總統選舉辯論，然後你會想：天哪，我們的國家在做什麼？而且你不太確定自己對選舉的看法，那麼就可以買進6個月期的債券。」

Wolfe Research表示，對市場廣度的擔憂遠遠超出少數表現優於史指的股票範圍。

技術分析師金斯伯格(Rob Ginsberg)在給客戶的報告中表示：「過去一周在我們研究的79個史坦普1500指數產業集團中，只有5個創下1個月高點。」

這些類別包括通訊服務、廣泛零售、軟體、通訊設備和非必需消費品。其中許多類別由一兩支大型科技股主導，其中包括零售業的亞馬遜。

金斯伯格說，「可想而知，選擇的空間很小。」