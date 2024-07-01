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印尼擬對中國商品徵收最高200％關稅

記者賴錦宏／即時報導
印尼計畫對從鞋類到陶瓷等中國進口產品徵收100％至200％的保障性關稅，圖為南京龍潭港進出口貨櫃碼頭。（中新社）
印尼計畫對從鞋類到陶瓷等中國進口產品徵收100％至200％的保障性關稅，圖為南京龍潭港進出口貨櫃碼頭。（中新社）

在歐盟和中國貿易戰升溫之際，印尼官方安塔拉通訊社報導，印尼貿易部長哈桑（Zulkifli Hasan）6月28日表示，印尼將對從鞋類到陶瓷等進口產品徵收100％至200％的保障性關稅，重啟保護國內產業的計畫。

報導引述哈桑表示，計畫中的進口關稅平均超過100％。他說，「如果我們被進口商品淹沒，我們的微型、小型和中型企業可能面臨倒閉。」

他解釋，由於貿易戰導致中國出現供過於求的情況，中國產品遭到西方國家拒絕後，被迫將出口轉向包括印尼等其他市場。

哈桑指出，「美國可以對進口陶瓷或服裝徵收200％的關稅；我們也可以這樣做，以確保我們的中小微企業和行業能夠生存和發展。」

印尼這個東南亞最大經濟體去年底頒布了一項法規，加強對3000多種進口商品監管，從食品配料到電子產品再到化學品。然而印尼國內工業界認為，這項法規阻礙了國內工業所需的進口材料流通後遭撤銷。

報導稱，印尼正在起草一項新的部級法規，以解決利益相關者對早先關於保護當地產業免受中國製造產品湧入影響的法規還不足的擔憂。

哈桑表示，這次公布的關稅政策將在相關法規發布後生效，可能影響鞋類、服裝、紡織品、化妝品和陶瓷的進口。

印尼貿易部高級官員桑托索（Budi Santoso）6月29日表示，印尼貿易保障委員會正在調查以確定關稅稅率。據其統計局的數據顯示，印尼主要從中國、越南和孟加拉國進口服裝和服飾配件。

印尼 關稅 貿易戰

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