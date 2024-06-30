法國會選舉、川普概念股…5件國際事不可不知

民眾在共和國廣場揮舞法國國旗，表達反對極右派國民聯盟的立場。（路透）

法國極右派政黨在周日國民議會選舉第一輪投票拔得頭籌，但並未如預料取得壓倒性多數，歐元應聲走強。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

●極右派未掌握絕對多數 歐元走升

歐元兌美元在雪梨早盤升值0.2%至1.0740，觸及上周二以來的最高價位。初步結果顯示，極右派國民聯盟領先總統馬克宏的中間派聯盟和左翼新人民陣線，但在第二輪投票中可能仍達不到絕對多數席位。

市場一直擔心，國民聯盟獲勝將升高法國實施擴張性財政政策的機率，負債大增，將進一步威脅到歐元的展望。

7月7日將舉行第二輪投票，馬克宏和國民聯盟的其他在野黨已經在制定策略，力圖將這個極右派政黨排除在權力之外。

●美股帶勁上半年寫佳績 川普 勝選機率增...後市添變數

今年上半年表現火熱的美國股市，卻在上周五（28日）最後一個交易日提不起勁，就連通膨降溫這種通常為利多的消息也無濟於事，似預告接下來走勢不妙。從歷史來看，美股上半年表現強勁，下半年往往也會有不錯表現，只是今年多了川普可能再度入主白宮的變數。

史坦普500指數上周五跌0.4%，今年上半年勁揚14.5%，成分股市值增加6兆美元，創上半年最高紀錄。

不過，美股今年來近60%漲勢是由輝達、微軟、亞馬遜、Meta和蘋果這五檔科技巨擘帶動，令人擔憂廣度不足。

那斯達克綜合指數上周五跌0.7%，道瓊工業指數跌0.1%。兩項指數上半年分別勁揚逾18%與3.8%。

費城半導體指數和台積電（2330）ADR上周五各漲0.9%和1.3%，上半年分別大漲31.1%和67.1%。台積電ADR較台北交易溢價16.7%。

聯準會偏好的通膨指標，個人消費支出（PCE）物價指數一如預期降溫，但有策略師說，投資 人似乎對經濟數據心態丕變 。

●拜川辯論後抗通膨債抬頭 交易員押寶川普概念股

總統大選首場電視辯論會過後，現任總統拜登 因表現嚴重失常而使對手川普勝選機率看增，促使股市交易員紛紛調整部位、轉而押寶川普概念股，債券策略師則建議買進抗通膨債券，以規避川普政策助長通膨的風險。

現年81歲的拜登辯論時口齒不清，時而答非所問，加深選民對他老態畢露的疑慮。從民主黨議員，到挺拜登的金主、電視主播到紐約時報專欄作者群，勸退呼聲四起。但拜登28日在造勢場合表示，體力和表達能力雖不如前，仍將全力拚贏11月大選，絲毫不見有退選之意。兩位民主黨籍前任總統歐巴馬與柯林頓也表態支持他選到底。

選舉結果仍在未定之天，但瑞銀全球財富管理美洲區投資長馬瑟里認為，拜登首辯表現差勁已提升川普二度入主白宮的機率，那種結果「必將影響市場與政府政策」。他建議投資人重新評估在非必需消費品與再生能源股的曝險，並考慮加碼可能受惠於川普2.0的股票。

●SK海力士啟動四年大投資 押注全球 AI 需求將出現爆炸性成長

SK集團旗下的SK海力士計畫未來四年投資103兆韓元（750億美元），其中八成、約600億美元將投入高頻寬記憶體（HBM）晶片，押注全球人工智慧（AI）需求將出現爆炸性的成長。本報引述業界報導，台積電明年資本支出可望達320億美元至360億美元之間，最高增幅達14.3%。

SK集團在為期兩天的策略會議後，於6月30日宣布計畫表示，要在2026年前藉由提升獲利能力、優化事業結構、提升綜效等方式，取得80兆韓元（579億美元），以聚焦於AI和半導體部門。

●貿易戰硝煙蔓延至高球場 美廠商要求對中國高球車徵收100%關稅

美國最大的兩家高球車生產商正在尋求支持，以緩解中國進口產品大量湧入所帶來的生存威脅。

Club Car LLC和Textron Specialized Vehicles Inc.本周要求拜登政府對中國製造的高球車和其他低速、通常是電池驅動的私家車徵收100%的關稅，與中製電動車所徵的關稅一致。