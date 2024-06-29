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誇口對標輝達、股價曾破41美金 這家中國廠下市了

記者陳湘瑾／即時報導
中國「左江科技」曾揚言「對標輝達」，如今黯然下市。（圖／取自左江科技微信公眾號）
中國「左江科技」曾揚言「對標輝達」，如今黯然下市。（圖／取自左江科技微信公眾號）

深交所28日晚間公告，「左江科技」終止上市。左江科技為DPU（圖形處理器）概念股，曾宣稱「對標輝達」，去年7月股價一度飆升至人民幣299.8元（約合41.2美金），結果上市不到五年就黯然退場，還讓上萬名投資人套牢在高檔。

據每日經濟新聞和第一財經報導，左江科技2019年10月登陸中國創業板，主要從事網路資訊安全應用相關的軟硬件平台、板卡和晶片的設計、開發、生產與銷售。

此外，左江科技自2021年起就不斷披露「可編程網絡數據處理晶片」的研發，並在2023年稱成功研製中國首顆全國產自主可控的DPU，相關產品被視為「對標」輝達，也讓左江科技股價一路狂飆，股價最高逼近每股人民幣300元。

然而，投片將近一年，截至2023年三季度末，除了一筆尚不知能否在2023年度確認的交易外，左江科技的DPU晶片就再無其他銷售收入。

去年11月24日，中國證監會宣布對退市風險公司左江科技立案調查。今年1月30日，證監會通報左江科技2023年披露的財務資訊嚴重不實，涉嫌重大財務造假。左江科技股價也因此迅速跳水，截至其停牌前最後一個交易日，左江科技股價只剩人民幣6.94元，股價較去年7月最高點重貶97%，股東數1.2萬戶。

值得一提的是，左江科技在去年第四季度股東戶數增長超過1.3萬戶，而這正是左江科技股價從高位轉跌的時候，2024年後新進入的股東無論何時退出，都難逃脫被套牢的結局。

晶片 輝達 投資

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